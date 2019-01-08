美國金融巨頭推新交易所MEMX  洲際交易所應聲下跌

由於美國證券交易所服務費昂貴，摩根士丹利、富達投資和 Citadel Securities 等金融巨頭週一 (7 日) 發布聯合聲明表示，將共同推出低成本的新交易所 (Members Exchange；MEMX)。

週一此消息發布後，擁有紐約證券交易所的洲際交易所 (ICE-US) 股價跌幅一度超過 2% 至每股 73.01 美元；那斯達克股價跌幅亦超過 2%。

洲際交易所週一股價走勢圖。(圖：investing)

除了摩根士丹利 (MS-US)、富達投資和 Citadel Securities ，MEMX 的投資者還有其他 6 家銀行，包括美銀美林 (BAC-US)、嘉信理財集團 (SCHW-US)、億創理財 ( ETFC-US)、TD Ameritrade (AMTD-US)、瑞銀 (UBS-US) 和 Virtu Financial (VIRT-US)。

該聲明稿提到，MEMX 旨在提高競爭力、運營與透明度，進一步降低固定成本，簡化美國股票交易的執行過程。此外，MEMX 將代表集體客戶群的利益，尋求提供一個簡易交易模式、基本的訂單類型、最新的技術和簡單、低成本的收費結構。

根據該聲明，MEMX 將於 2019 年初向美國證券交易委員會 (SEC) 提交申請，但由於該申請流程可能需要 1 年或更長的時間，預計 MEMX 最早要到 2020 年才會開始運作。

根據消息人士表示，MEMX 首輪已募集 7000 萬美元，預料還將會有新的投資者挹注資金。

那斯達克對此消息表示：「我們歡迎競爭對手進入透明、受到高度監管的股票市場。然而，鑒於美國已有 40 多個交易所在運營，我們渴望更多地瞭解新交易所的價值主張。」

外媒報導指出， 若富達投資和 Citadel Securities 成為 MEMX 的主要大買家和賣家，受惠於他們是美國最大的兩家股票交易商，預料將能助力該項目成功。

目前紐約證券交易所 (NYSE)、那斯達克 (NASDAQ) 和芝加哥期權交易所 (CBOE) 主導超過 60% 的全美股票交易量，2016 年成立的 IEX 交易所企圖打破這「三強」鼎立的狀態，但目前仍僅處理 2.5% 的全美股票交易量，預料低成本的 MEMX 加入後，將再次挑戰目前三大交易所的地位。