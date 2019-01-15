若政府繼續關門 小摩CEO：本季美國經濟成長恐降至零

摩根大通 (JPM-US) 執行長 Jamie Dimon 今 (15) 日表示，若聯邦政府局部關門的僵局持續下去，本季美國經濟成長率恐「降至零」。

聯邦政府局部關門進入第 4 週，改寫史上最久 (21 天) 紀錄，美國就業機會連續 99 個月成長的趨勢，恐因此告終。

在政府關門期間，逾 80 萬名公務員無薪可領，根據智庫單位「美國進步中心」(Center for American Progress) 估算，公務員損失的薪資總額，超過 22 億美元。

摩根大通週二公布去年第 4 季財報，Jamie Dimon 在接受媒體採訪時指出，若聯邦政府局部關門的僵局持續，本季美國經濟成長率，恐「降至零」，「我們應處理這個問題，它不只是個政治議題。」

對於政壇紛擾可能導致經濟成長趨緩一事，Dimon 透過聲明呼籲，國家領導人應採取合作、具建設性的態度，提振消費者及商業情緒，政府、企業應共同努力，解決問題，強化經濟，並造福大眾。

摩根大通 2018 年第 4 季獲利，較 2017 年同期成長約 67%，至 70.7 億美元，但每股純益 (EPS) 1.98 美元，則未及 Refinitiv 調查的分析師平均預期 (2.20 美元)。

去年第 4 季，摩根大通投資銀行業務營收 17.2 億美元，分析師預期為 17.7 億美元；固定收益交易營收為 18.6 億美元，亦低於分析師預期 (22 億美元)。