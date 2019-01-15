威騰市佔率大跌 分析師預計股利難維持現行水準

數據儲備公司威騰電子 Western Digital (WDC-US) 股價週一 (14 日) 下跌近 5%，因著名調研機構 Evercore ISI 分析師表示，市場尚未對該公司面臨的競爭障礙進行全面定價，同時，分析師也認為威騰的股利難在現階段持續維持。

Evercore 分析師 C.J.Muse 在週一的一份報告中寫道，「目前威騰的競爭定位並不理想，因為我們估計威騰在企業 SSD (固態硬碟) 之市佔率，已在過去幾年中大致減半至約 12%。展望未來，NVMe 的強勢定位將至關重要，我們擔心威騰會繼續落後」。

NVMe 為非揮發性記憶體總線 Non-Volatile Memory Express 縮寫，是由英特爾 Intel (INTC-US)、三星 (005930-KR)、Sandisk (威騰併購的子公司)、戴爾、和希捷 (STX-US) 等供應商聯盟專門為 SSD 開發的通信標準協議。 它通過 PCIe 總線運行，這使得驅動器更像是快速內存，而不是它們模仿的硬碟速度。整體來說，NVMe 使電腦運行時速度大幅提升。

Muse 將威騰的評級從「大盤」下調至「劣於大盤」，並將其目標價從 35 美元下調至每股 30 美元。相當於從上週五收盤價 40.03 美元砍了 25%，威騰週一收盤價為 38.06 美元。

威騰股價趨勢圖

同時，Muse 還將威騰 2019 年的每股純益 (EPS) 預期從 4 美元下調至 2.92 美元，理由是威騰的內存晶片平均銷售價格下降。

威騰近 3 個月都面臨艱難時期，同時股價也下降超過 26%。該股在 1 月份已經稍微有反彈，本月漲幅超過 8%。Muse 認為，該公司每股 2 美元的年度股利可能面臨風險。

「雖然約有 98% 的未償還債務直到 2023 年才到期，但我們很難看到該公司目前的股利在當前市場中可持續。在投資者完全理解這一現實情況前，我們繼續看到股票的進一步下行風險」C.J.Muse 說道。