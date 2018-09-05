明年上半NAND價格跌？威騰希捷被調降目標價、 完美7晶股登場

著名調研機構 Evercore ISI 分析師在週二 (4 日) 一封致投資人信函中表示，硬碟大廠希捷 Seagate (STX-US) 和威騰電子 Western Digital (WDC-US)，股價將開始受到利潤率下滑所影響。

Evercore ISI 分析師將希捷股票評級下調至「表現不佳」，並將威騰電子從「買入」下調至「持有」。威騰週二 (4 日) 收盤下跌 4.74% 至每股 60.24 美元，希捷則大跌 7.71% 至每股 49.41 美元。

希捷股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 在這份致客戶信中提到，該兩間公司在目前的最佳狀態下，未來可能業績表現可能趨緩，兩家公司估將毛利率走低，預計 NAND 閃存價格將低於預期，進一步侵蝕硬碟銷量的可能性，C.J. Muse 認為「希捷在較佳的營運後，將面臨下行的風險。」

Muse 表示，「NAND 定價預計將在 2019 上半年更加激烈地下滑」，故很難在那時看到威騰電子的股價在年底前有所突破。

分析師預估，2019 年上半年的 NAND flash 記憶體價格會以「低雙位數」百分比下跌，下跌幅度可能落在 10% 至 30% 區間。

C.J. Muse 在週二致投資人信中，將希捷股票的目標股價從每股 55 美元下調至 45 美元；騰威的價格目標價從每股 100 美元調降至 75 美元。

在看漲方面，Muse 把 KLA-Tencor (KLAC-US) 股價從「持有」調升至「買入」，目標價格從 130 美元提升至 140 美元。KLA-Tencor 週二收盤股價上漲 1.70% 來到 118.19 美元。

C.J. Muse 同時也高了 Maxim (MXIM-US) 目標價從 63 美元至 65 美元，也提高了輝達 Nvidia (NVDA-US) 的目標價從 275 美元至 300 美元。

週二收盤，Maxim 股價上漲 0.66% 來到 60.87 美元，輝達上漲 1.08% 來到 283.70 美元。

Muse 並揭露手上的「完美 7 晶股」，包含了輝達、美光 Micron (MU-US)、Xilinx (XLNX-US)、Marvell (MRVL-US)、KLA-Tencor、艾司摩爾 ASML (ASML-US)、及環球顯示 Universal Display (OLED-US)。