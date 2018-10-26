〈財報〉快閃記憶體報價下滑影響 威騰電子季營收不如預期

威騰電子 (WDC-US) 報告截至 2018 年 9 月 28 日的季度財報，由於快閃記憶體報價持續下滑，營收低於分析師預期，且年減率為 2%。該公司股價在週四 (25 日) 盤後交易中下跌 7.8%。

據威騰電子季度財務報告顯示：

威騰電子的營收為 50 億美元，低於去年同期的從 52 億美元，且低於分析師預期的 51 億美元。

淨利為 5.11 億美元，EPS 為 1.71 美元，低於去年同期的 6.81 億美元和 EPS 2.23 美元。

調整後 EPS 為 3.04 美元，低於去年同期的 3.56 美元，也低於分析師平均預期的 3.06 美元。

該公司硬碟使用容量為 34.1M，較去年的 42.2M 減少。客戶運算使用容量為 1630 萬（去年：20.9M），非計算單位為 11.2M（去年為 1520 萬），數據中心單位為 6.6M（去年為 6.1M）。

威騰電子在報告中表示，快閃記憶體的報價下降抵消容量相關企業在監控硬碟和嵌入式快閃產品的優勢。 「我們的財報反映了容量相關企業，在監控硬碟和嵌入式快閃記憶體解決方案的優勢，營收成長超過去年同期的 30%，」 威騰電子執行長 Steve Milligan 表示。

「然而，這些終端市場的優勢被快閃記憶體報價的持續下降所抵消。一個更具挑戰性的全球商業環境和相應的經濟影響正在促使我們的產品需求前景更加保守。」

「為了應對這些情況，我們立即採取行動，使我們的快閃記憶體產量與預期需求保持一致。」

威騰電子股價在在週四盤後交易中應聲下跌 7.8%。該公司股價過去 12 個月內下滑了 38%，S&P 500 指數上漲了 5.8%。