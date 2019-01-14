中國A股受重視 今年預期國際資金淨流入800億美元

受到中國經濟在全球的地位逐日提升，A 股市場也越來越受到國際市場關注。MSCI 與富時相繼納入 A 股，並將 A 股比重提升，長遠來看 A 股市場結構勢必由散戶主導，轉變為法人與散戶間結構逐漸平衡。

針對 MSCI 今年可能將提升 A 股權重，以及富時納入 A 股的動作，中金公司表示，去年 MSCI 提高 A 股權重到 5%，原本預估帶來資金流入 170 億美元，但實際上利用香港的陸股通流入中國股市高達近 450 億美元。

所以保守估計，若 MSCI 在 2 月底宣布將 A 股的權重由 5% 提升至 20%，預估可帶來約 660 億美元的資金淨流入。再加上富時等指數開始納入 A 股的所帶來的影響，外資未來一年內淨流入 A 股市場有機會達到 800 億美元以上的規模。

中國 A 股市場對外開放仍屬於初期，加上市場廣大，對於政府主權基金、學校基金這類超長期法人是具有吸引力。只是短期來看，外資流動還是會受到市場波動影響，因此接下來需要密切關注即將公布的各項經濟指標，如外貿數據、人民幣新增貸款、社會融資等等，以及中美貿易協商的進展。

圖: 招商證券。陸股通流動變化及趨勢。

不過，即使去年中國表現並不如意，外資仍持續投入中國市場，顯現外資人對於中國股市仍較中國本國人樂觀。

今年一月第一周利用香港的陸股通流進中國股市達人民幣 13.71 億元，已連續兩周出現淨流入。而外資加碼的類股大多集中在食品、電子、金融、醫藥、農業等。

至於加碼個股，食品類股以貴州茅台、伊利股份為主、電子方面以大族鐳射、立訊精密為主、金融方面則是交通銀行、農業銀行、招商銀行加碼較多、醫藥類股以華東醫藥、康美藥業為主，最後，農業方面則主要加碼溫氏股份。

除了股票市場外，債市也是外資熱門選項，根據中債登最新公布的資料顯示，12 月單月境外機構再度加碼人民幣債券，加碼規模達人民幣 827 億元，結束連續兩個月減碼的現象。以去年整年來看，外資仍是持續加碼中國債券。