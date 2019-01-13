〈鉅亨看世界〉中國5G商機

在中國工信部部長苗圩表示，今年將發出 5G 臨時執照，同時下半年 5G 手機、平板等終端產品也將陸續推出，此言論反映出中國政府加速建設 5G 的決心。而 5G 概念股也立即成為投資界討論重點。
中金也立即發表報告指出，中興通訊等這一類相關通訊設備廠將成為受惠概念股之一，且中國相關單位已經釋放出發放臨時執照的消息，意味著政策執行將加強 5G 執行的時間和強度，預估中國各地方政府、相關營運商可望進一步落實 5G 建設。
由於「臨時執照」是中國 5G 系統進展到目前為止首度提出，顯示出中國政府已考量到 5G 參與廠商的利益，也表達出中國在加速推動 5G 商用部署的決心。同時也考量到中國 5G 標準尚未完全確定、技術還在持續升級的情況下，「臨時牌照」的新提議在加速進動 5G 建設的同時，也能夠先搶下 5G 的話語權。
5G 帶來新商機
市調機構 Strategy Analytics 預測 5G 智慧手機出貨量，將從 2019 年的 200 萬支增加到 2025 年的 15 億支，年複合增長率為 201%。對比中國在 4G 智慧手機發展初期，大約在 2014 年左右，出貨量占全球市場比重只有 10%，但到了 2016 年出貨比重已提升至 90%。可以預期這個世界工廠，在 5G 世代中，絕對占有舉足輕重的角色。
手機是一般人聯想到 5G 時最直覺的反應，今年上半年三星、華為、榮耀、小米、聯想、LG、一加、中興、OPPO、VIVO 等品牌廠將推出 5G 智慧型手機。下半年更有 Google 這個重量級企業有可能公布 5G 智慧型手機，所以今年說是 5G 元年一點也不為過。
射頻為手機發射訊號的關鍵零件之一，其市場集中度較高，全球前四大廠商 Skyworks、Qorvo、Avago、Murata 已占據 85% 的市場。不過中國也在積極發展射頻方面的市場，如麥捷科技、信維通信、無錫好達電子、三安光電等。
另外，鏡頭方面，相關產業鏈包括圖像感測器製造商、模組封裝廠商、鏡頭廠商、馬達供應商、濾光片供應商等。這個產業技術壁壘和集中度較高，產業鏈的龍頭多為日本、韓國、台灣所壟斷。至於中國的廠商主要集中在濾光片和鏡頭模組封裝上，包括舜宇光學、歐菲科技、水晶光電等，這些均是未來投資人可以留意的方向。