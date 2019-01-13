〈鉅亨看世界〉中國5G商機

在中國工信部部長苗圩表示，今年將發出 5G 臨時執照，同時下半年 5G 手機、平板等終端產品也將陸續推出，此言論反映出中國政府加速建設 5G 的決心。而 5G 概念股也立即成為投資界討論重點。

中金也立即發表報告指出，中興通訊等這一類相關通訊設備廠將成為受惠概念股之一，且中國相關單位已經釋放出發放臨時執照的消息，意味著政策執行將加強 5G 執行的時間和強度，預估中國各地方政府、相關營運商可望進一步落實 5G 建設。

由於「臨時執照」是中國 5G 系統進展到目前為止首度提出，顯示出中國政府已考量到 5G 參與廠商的利益，也表達出中國在加速推動 5G 商用部署的決心。同時也考量到中國 5G 標準尚未完全確定、技術還在持續升級的情況下，「臨時牌照」的新提議在加速進動 5G 建設的同時，也能夠先搶下 5G 的話語權。

5G 帶來新商機

圖: 國證證券。5G 智慧手機出貨量。

市調機構 Strategy Analytics 預測 5G 智慧手機出貨量，將從 2019 年的 200 萬支增加到 2025 年的 15 億支，年複合增長率為 201%。對比中國在 4G 智慧手機發展初期，大約在 2014 年左右，出貨量占全球市場比重只有 10%，但到了 2016 年出貨比重已提升至 90%。可以預期這個世界工廠，在 5G 世代中，絕對占有舉足輕重的角色。

手機是一般人聯想到 5G 時最直覺的反應，今年上半年三星、華為、榮耀、小米、聯想、LG、一加、中興、OPPO、VIVO 等品牌廠將推出 5G 智慧型手機。下半年更有 Google 這個重量級企業有可能公布 5G 智慧型手機，所以今年說是 5G 元年一點也不為過。

射頻為手機發射訊號的關鍵零件之一，其市場集中度較高，全球前四大廠商 Skyworks、Qorvo、Avago、Murata 已占據 85% 的市場。不過中國也在積極發展射頻方面的市場，如麥捷科技、信維通信、無錫好達電子、三安光電等。

另外，鏡頭方面，相關產業鏈包括圖像感測器製造商、模組封裝廠商、鏡頭廠商、馬達供應商、濾光片供應商等。這個產業技術壁壘和集中度較高，產業鏈的龍頭多為日本、韓國、台灣所壟斷。至於中國的廠商主要集中在濾光片和鏡頭模組封裝上，包括舜宇光學、歐菲科技、水晶光電等，這些均是未來投資人可以留意的方向。