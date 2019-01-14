中國新能源車利多 政府將推補貼新政

新能源汽車曾經在 2010 年被列為中國七大戰略性新興產業之一。而在十三五期間，中國政府針對純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車推出補貼政策，並逐年降低補貼標準。

其中，2017-2018 年補貼標準是在 2016 年的基礎上下降 20%，2019-2020 年補貼標準則在 2016 年基礎上下調 40%，2020 年後，補貼政策將完全退出。

由於中國新能源車的補貼逐步減少，相關汽車廠已經開始擔心未來電動車的銷售會受到嚴重衝擊。不過，新能源車的發展是中國科技軟實力的重點支持項目之一，加上中國政府為避免過度激進的政策，導致產業變化太快，已經透露將推出新的新能源車補貼政策。

圖: AFP

中國工信部部長苗圩對外透露，中國相關部門已經在研究制定 2019 年新能源汽車補貼政策。大向方是在確保 2021 年新能源車補貼全部取消後，相關產業不會產生大的波動。

因此中國政府認為以分階段減少補貼對於產業所帶來的衝擊，將比一次性取消還來得小，可以防止產業波動過大。



受多方面因素影響，雖然去年中國汽車市場出現下滑，但新能源汽車產業仍然保持高度成長。根據數據顯示，2018 年中國新能源汽車產量與銷量分別達 127 萬輛和 125.6 萬輛，年增率分別為 60% 和 62%。



為了讓這個趨勢能保持在一個合理的成長範圍內，不受政策變動影響太大，中國政府未來將改善財稅政策，保持新能源汽車產業穩定，如將公布 2021 年～2023 年新能源汽車積分比例要求，完善雙積分制度，為中國政府財政補貼全部退出後做好前期準備。



除了新能源車將會有新政策公布外，另一個與新能源車產業相關的充電基礎設施建設，也是中國政府施政重點之一。未來中國政府會加強尋找創新充電商業模式，並加速推動先進技術研發等。