【馮冠華專欄】留意上證人民幣走勢，大膽估計先低後高再屠熊

1 月 14 日推介 - 碧桂園（2007）

1）上週五港股市況總結：恆指週五表現反覆造好。指數以全日高位 26692 點開出，並成功突破熊証重貨區，但獲利盤湧現令指數一度轉跌；及後在 A 股及人民幣上升帶動下，指數又轉強，最終以 26667 點收市，上升 145 點並錄 6 連升，全日成交按日下跌約 7% 至 887 億。滬深港通總成交也下跌約 20% 至 67 億，流向仍是淨流出，金額約 2.6 億。北向仍為淨流入，金額又大幅上升至人民幣 42.7 億。藍籌 39 升 8 跌 3 持平。



板塊方面，手機設備、教育、風電、內房、內航及紙業股較特出。相反，醫藥及澳門博彩股則較弱。做空方面，佔大市成交輕微回落在 15.0%。牛熊証街貨最新比例是 34:66，重貨區方面，熊証上移至 26700-26749，牛証則仍在 25500-25549。

簡評：恆指可以在上週五錄得六連升，上證的回勇及人民幣的急漲應記一功。還記得在 2018 年人民幣走貶時，不少分析師下調港股盈利增長預測，破七之論也不乏聲音。如今貿易戰談判似有曙光，避險情緒也有降溫，美元也因加息的鴿派言論而有強弩之末感，大量資金湧入 A 股市場也應是可預期的，所以港股絕對有條件再拾級而上。



最新看到大行報告將人民幣一年預期由 6.9 調升至 6.7，接下來的，極有可能是調升企業盈利預測的報告。指標上，上週五的做空率稍回，以及熊証街貨比例再上升並貼近現價，指數再挾空上升的誘因仍在，慢牛式升勢似有回來之態。

上週五港股收市後，傳出波蘭拘捕華為高管，罪名是間諜罪。波蘭方面指是個人行為，和公司無關。由於被捕的不算是甚麼大人物，華為亦作出即時對應（見第 2 點），從夜期、ADR 和人民幣的當晚表現（週五晚傳出人行不想人民幣升值過快，離岸價即由 6.73 急回到 6.76，但最終再回升至 6.7553），筆者覺得對市場的影響應不會太大，但在資金輪換的大環境下，不排除手機設備和 5G 概念股會面對沽壓。

今週的財經大事，最囑目的，應是英國議會 1 月 15 日的投票表決「脫歐」協議。市場現在的共識是不能通過，且或有公投 2.0。這對港股的影響只會是間接，英鎊在週五也急升，一些在英國有業務的公司或有追捧，如