鉅亨網在2018年一共分享了15本好書，其中這三本最受關注

讀書絕對利於理財。全球著名的投資者，像是巴菲特、比爾蓋茲等人都嗜書成性。回顧 2018 年，鉅亨網「知識即戰力」共介紹了 15 本理財好書，其中又以《金錢密界》、《一個投機者的告白》、《90% 的節約都會造成反效果》3 本最受到讀者歡迎。為了回饋讀者，鉅亨網本次舉辦贈好書的活動，邀請讀者們共襄盛舉，一起來啃書！

《金錢密界》

2016 轟動國際的巴拿馬文件，揭露國際權貴富豪在玩的避稅遊戲。位在巴拿馬的莫薩克 ‧ 馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務所，靠著兜售設立好的空殼公司、信託和基金會，提供保護「隱私」的服務，每年吸引數兆美元資金流入，流入之後這些金額便憑空消失，再也查不到，儼然建立一個財稅單位和檢方都找不到的金錢密界。《金錢密界》作者傑克˙伯恩斯坦和各國頂尖記者團隊，耗時一年解析共 2.6TB，1,150 萬筆的巴拿馬文件，這本書完整呈現巴拿馬文件的前世今生。

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《一個投機者的告白》

經典永遠都會是經典！德國股神科斯托蘭尼是少數不打團體戰、特立獨行的散戶投資者，13 歲賺進人生第一筆投機財，30 歲出頭便已賺到百萬美元。不過，科斯托蘭尼一直與金錢保持適當的距離，他從不是因為投機獲利高興，而是因為證明了自己的觀點正確，每次演講時他的開場白總是：「不要指望任何建議」，對他來說，建議永遠是銀行或其他利益團體向大眾兜售股票的手段。《一個投機者的告白》一書是科斯托蘭尼遺作，這本書不會教你如何短期投機，而是宣揚科斯托蘭尼對投資的看法。

購書連結：商周 - 科斯托蘭尼的投機世界（增修版）

《90% 的節約都會造成反效果》

省錢也需要小心衝動！如果省錢省錯方式，可能反而是浪費錢。《90% 的節約都會造成反效果》作者是日本超人氣理財規劃顧問，本書打破省錢迷思，點出「節約其實也要付出成本」。在省錢之前，必須先了解「省錢」背後的真相，

聰明省錢需要避開你以為划算的陷阱，「買兩個就便宜多少」、「一次帶三組享優惠價」特價標語，因為優惠就買，可能是需求之外的購物，而造成過度購買，以為省到了錢，拉長來看，卻是浪費商品浪費錢。

購書連結：博客來 - 90％的節約都會造成反效果

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