【馮冠華專欄】恆指有望六連升，留意風電、教育及5G概念股

1 月 11 日推介 - 華能新能源（958）

1）上日港股市況總結：恆指週四表現反覆偏好。盤中消息包括美國兩黨爭議令道指期貨低走，中國 12 月 CPI 及 PPI 數據也低於預期，中美談判聲明則無甚新意，以及人民幣上升並突破 6.8 關口。恆指在低開 71 點後曾一度下跌 250 點，但最終仍能轉跌為升，並以 26521 點收市，上升 59 點並錄 5 連升，全日成交按日下跌約 15% 至 957 億。滬深港通總成交也下跌約 17% 至 83 億，流向仍是淨流出，金額約 14 億。北向仍為淨流入，金額為人民幣 16.4 億。藍籌 22 升 22 跌 6 持平。



板塊方面，醫藥及光伏股表現最佳，汽車、家電、券商、內航、紙業及石油股也不俗。相反，長和系因長建（1038）減持電能（6）而普通回吐。小米（1810）仍然疲弱。做空方面，佔大市成交維持在 15.3%。牛熊証街貨最新比例是 31:69，重貨區方面，大量熊証仍在 26600-26649，牛証則上移至 25500-25549。

簡評：在道指期貨低走及上証回調下，恆指昨天仍能錄得五連升，實屬難得；當然，上證下跌的幅度不大，而道指期貨下跌，應與共和民主兩黨在興建墨西哥邊境圍牆的爭拗有關 （即對港股影響輕微）。



另一方面，人民幣在盤中大幅走高，應是港股得以收升的主要原因；而人民幣這突如其來的升幅，除了美滙因升息降温走低外，也不排除是中方在貿易談判中䆁放善意之舉。若套用這個想法，昨天港股走強也不無道理的。留意恆指連續兩天受制於 26600 點，但夜期和 ADR 均已突破此位，加上熊証街貨比例又再一次上升，陰謀論看仍有上升動力，但也要注意屠熊後會否出現回吐壓力，週末前鎖定利潤或是短錢的步署。

筆者預計的輪換買賣，昨天亦覺兑現，且估計情況仍會持續。被政策困擾多時的醫藥股，在大行報告推動下（報告指石藥（1093）管理層預計 2019 年盈利增長約 20-30%，公司昨晚亦發通告證實這看法），昨天呈報復式反彈；這觸動了筆者的神經，同樣受政策拖累的教育股，可能是下個被盯上的板塊。積弱的楓葉（1317）和中教（839）或有短多機會。



光伏股昨天也大漲，但筆者寧取風電股。龍頭股龍源（916），股價昨天在公佈 2018 年數據後造好，華能新能源（958）在收市後公佈的數據也不俗，可留意。另外，工信部部長指出，今年一些地區將會發放 5G 臨時牌照，下半年還將用上諸如 5G 手機、5GiPad 等商業產品。消息雖是意料之內，但相關股份或再有炒作空間，可留意鐵塔（788）、中通服（552）、中興（763）、長飛光纖（6869）甚至中移動（941）。

2）美股上日市況總結：雖然零售商 Mercy 公佈失望的銷售數據，以及 American Airlines 調低盈利預測，但美股三大指數週四先低後高，當中道指早段曾下挫約 170 點，但最終上升 123 點或 0.51%，標指及納指則分別上升 0.45% 及 0.42%，美滙指數反彈至 95.56，十年期債息回升至 2.73%，紐約期油上升至 52.55 美元。港股 ADR 上升 164 點，相當於恆指 26685 點水平。

3）新股訊息：優品 360（2360）及彼岸控股 (2885）今天掛牌，其中優品 360 的暗盤收報 1.23 元，較招股價 1 元，升 23%。從事整合光電及通用航空解決方案供應商彼岸控股，暗盤則守招股價 1.25 元，無升跌。

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