台股盤前─類股輪動前進模式展開 台積電為指標股

台股 11 日在權值股大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 兩大權值股推升下，集中市場指數開高走高，終場以 9759.40 點作收，上漲 38.71 點，成交值放大為 938 億元，證券分析師認為，台股站上季線，在類股輪動之下，上半周仍有盤堅力道。

而上周六早晨收盤的美股來看，道瓊指數下跌 5.97 點，或 0.02%，收 23995.95 點。S&P 500 指數下跌 0.38 點，或 0.01%，收 2596.26 點。那斯達克指數下跌 14.59 點，或 0.21%，收 6971.48 點。費城半導體指數上漲 11.64 點，或 0.97 %，收 1,213.04 點。

股王大立光法說會公布 2018 年全年獲利，每股純益 181.68 元，11 日早盤大立光大漲逾 9%，最高價達 3600 元，成全場最搶眼個股，並帶動二線光學股走揚，包含亞光 (3019-TW)、先進光 (3362-TW) 等股價都強勢上漲；而亞光董事長賴以仁於會中表示，亞光 2018 年自結合併營收約 191 億元，歸屬於母公司純益約 10.8 億元，年增 74%，每股純益 3.8 元。亞光的去年稅後純益也創 11 年來新高。。

台股 11 日在大型權值股的上漲推升之下，台股集中市場加權股價指數站上季線；國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前台股大盤的確有緩步盤堅的趨勢形成。

但是，在 2019 年春節長假將至，證券分析師黃漢成說，台股在本周可能以類股輪動方式向前，但是萬點前、甚至 9900 點的市場賣壓沈重，且下半周極可能遭遇年關前的結帳賣壓，投資人不得不謹慎以對。

師台積電將於 17 日召開法人說明會，除公布去年全年獲利之外，並將提出對於首季的營運展望。