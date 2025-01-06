營收速報 - 亞光(3019)12月營收21.45億元年增率高達36.84％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 08:15
今年1-12月累計營收為230.47億元，累計年增率29.3%。
最新價為167.5元，近5日股價下跌-7.97%，相關光 電 業下跌-2.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9 張
- 外資買賣超：+507 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-498 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|21.45億
|37%
|2%
|24/11
|21.09億
|24%
|2%
|24/10
|20.64億
|33%
|-6%
|24/9
|21.85億
|37%
|-10%
|24/8
|24.17億
|54%
|9%
|24/7
|22.25億
|44%
|5%
亞光(3019-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為照相機、距離計、攝影機、望遠鏡、顯微鏡、複印機。傳真機、光碟機用光學鏡片及光學鏡片組合體之製造。、加工與外銷等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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