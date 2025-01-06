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鉅亨速報

營收速報 - 亞光(3019)12月營收21.45億元年增率高達36.84％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 08:15


亞光(3019-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣21.45億元，年增率36.84%，月增率1.73%。

今年1-12月累計營收為230.47億元，累計年增率29.3%。

最新價為167.5元，近5日股價下跌-7.97%，相關光 電 業下跌-2.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+9 張
  • 外資買賣超：+507 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-498 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 21.45億 37% 2%
24/11 21.09億 24% 2%
24/10 20.64億 33% -6%
24/9 21.85億 37% -10%
24/8 24.17億 54% 9%
24/7 22.25億 44% 5%

亞光(3019-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為照相機、距離計、攝影機、望遠鏡、顯微鏡、複印機。傳真機、光碟機用光學鏡片及光學鏡片組合體之製造。、加工與外銷等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收亞光

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