岡拉克呼籲投資人 美市場有「債務之海」

DoubleLine 的「新債王」岡拉克 Jeffrey Gundlach 再次表示，美國經濟正在大肆使用債務。在週二 (8 日) 結束了其年度「Just Markets」網路廣播後，他又參加了為華爾街 10 位最聰明投資者舉辦的圓桌會議，並強調了美國公司債券市場構成特別的危險。

垃圾債券較佳的銷量、和投資級公司債務的顯著增長、再加上美聯準會 Fed Reserve 將市場從量化寬鬆政策中脫離，使岡拉克稱之為「債務之海」。

岡拉克反對美國總統川普的言論，認為美國經濟當下不是有史以來最強大的。他說，美國經濟的成長是以債務為基礎的。

這位給予前聯準會主席「幸運葉倫」稱號的岡拉克，對今年實際 GDP 增長的預測僅為 0.5%。他援引 USDebtClock.org 網站上的數據，指出美國未有資金籌備的負債達 122 兆美元，或者是 GDP 的 6 倍。

他表示，美國經濟體不糟糕，「而是一個因為刺激消費而打臉充胖子的經濟體」。岡拉克強調，「如果經濟如此強勁，我們不應該採取重組債務的方式來增加債務」。

岡拉克的 Total Return 債券基金表現較佳，其總報酬率跑贏其固定收益同業。根據彭博的數據，它在 2018 年報酬率達 1.8%，是 10 家最活躍的美國債券基金中表現最好的。

岡拉克預計，美國股市將進一步下跌，美股 12 月大跌後近日一直處於穩定狀態。他說道，今年初股市將表現差，並在 2019 年底走強，與去年的情形相反。「所以現在我們處於熊市中，但不是大眾定義的股價下跌 20%。一個熊市是由股票動態的方式決定的」。

Ariel Investments 的國際和全球股票首席投資長 Rupal Bhansali 也呼籲了岡拉克，以奇異 (GE-US) 為案例，她敦促投資人更多地關注資產負債表風險，而不是公司能否擊敗或無法達到華爾街的季度獲利預測。她認為，擁有淨現金的公司值得關注。

儘管去年未償還債務激增，市場似乎對美國政府的信譽度沒有任何特別的動搖。基準 10 年期美國國債報酬率從 2018 年 10 月份的高點 3.26% 下降至週五的 2.70%。

論比特幣，岡拉克去年曾正確地預測它會下跌，認為今年的價格很容易達到 5000 美元，但「不適合膽小的人」。

就債券市場而言，岡拉克表示，儘管近期出現反彈，但仍可能出現長期報酬率上升的趨勢。投資人應該多多利用近期的垃圾債券強勢，來「擺脫它們」，今年應將資金轉至資產負債表表現較強勁的公司。