華為危機？孟晚舟風波未平 華為員工涉間諜案又起

華為又一重磅消息傳出，繼「華為公主」孟晚舟因涉嫌違反美對伊朗貿易制裁禁令，並涉及銀行詐欺在加拿大遭捕且居家監禁過後，波蘭媒體稱，波蘭國家安全局週二 (8 日) 拘捕華為銷售主管及一名 Orange 波蘭分公司前員工，指控兩人涉嫌為中國政府從事間諜活動。

波蘭國家安全局週二 (8 日) 搜查華為與 Orange 波蘭分公司，與搜索兩名嫌犯住所，帶走相關文件與資料。兩人目前矢口否認犯案，預計將被關押 3 個月。若兩人根據間諜罪被定罪，他們將須服刑 10 年。這兩名男子將被關押三個月。

華為該公司去年已超越蘋果，成為全球第二大智能手機製造商，該公司在一份聲明中表示，已知悉此事，正在密切了解當中，目前暫無評論。

Orange 波蘭分公司表示，該集團正在密切關注這項調查的發展，並將全面配合有關當局的任何要求。在這個階段，Orange 沒有關於調查的任何進一步信息，也無法做出任何進一步的評論。

由於華為長期身陷間諜風波，全球一半情報單位都在密切調查此事，此次華為員工涉間諜案遭捕，波蘭國家安全局澄清表示，這次捕捕行動是針對個人，並非指控華為從事間諜活動。

中國外交部及駐波蘭大使館正密切關注此事，強烈要求波蘭保障當事人合法權益。

華為危機一波未平一波又起

華為員工在波蘭涉間諜案遭捕消息，可能是繼「華為公主」孟晚舟加國被捕後的另一個頭疼問題。

「華為公主」孟晚舟 2 月 6 日將重回加拿大法庭受審。(圖：AFP)

華為財務長孟晚舟為華為的創始人兼總裁任正非女兒，12 月 1 日因其涉嫌違反美對伊朗貿易制裁禁令，並涉嫌銀行詐欺，遭到加拿大當局逮捕拘留。

加拿大法庭在 12 月 12 日同意孟晚舟以 750 萬美元 (約 2.3 億台幣) 交保，晚舟必須交出護照，佩戴 GPS 電子設備，受保安人員監控，並必須待在其溫哥華的家中。

此外，孟晚舟將於 2 月 6 日重回法庭受審，聽證案後可能會引渡至美國受審，若罪名成立，最長可能在美國面臨 30 年的徒刑。

由於華為長期身陷間諜風波，全球一半情報單位都在密切調查此事，據傳華為和中興生產的智慧型手機、平板、甚至電腦均內建監控裝置，在全球客戶毫不知情的情況下截獲並竊取其通話內容及資料。

美國政府多次向盟友警告，中國政府可能使用華為設備從事間諜活動或干擾通訊。

華為產品的安全擔憂情緒蔓延全球，英國、澳洲和紐西蘭在內的美國盟友也對該公司發出警告，擔心該公司可能對國家安全構成威脅。

受到國安擔憂影響，華為 5G 建設服務在進軍澳洲、紐西蘭和日本接連受到阻礙。