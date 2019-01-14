脫歐關鍵投票逼近 梅伊：國會阻止可能性更高

隨著英國正式脫歐期限越來越近，英國首相梅伊 (Theresa May) 今 (14) 日將在英國城市 Stoke-on-Trent 演說表示，議會阻止脫歐的可能性比無協議脫歐的可能性更高，若議會未能落實脫歐公投結果，將嚴重傷害的人民對於民主進程的實踐，呼籲國會議員應落實公投結果。

據了解，梅伊之所以將演說地點選在英國中部城市 Stoke-on-Trent，一方面因該城市為 2016 脫歐公投中最支持脫歐的城市之一，另一方面則是為了向該城市的工黨議員施加壓力，試圖獲得脫歐選區中工黨議員的支持，贏得周二的關鍵投票。

而隨著法定期限日漸逼近，脫歐不確定性也逐步擴大。

英國議會在上周五 (11 日) 通過對英國預算執行法案的修正案，限制了英國財政部修改稅法應對無協議脫歐的情況，此投票結果意味著議會有足夠能力限制政府在脫歐層面上的決策能力，可能導致政府日後在脫歐協議推行上面臨相當困難。

然而，英鎊對美元在上周五漲超 0.9%，刷新近七周高位至 1.2863。相關人士分析，越來越多猜測認為英國可能延遲原定的脫歐日期，是造成英鎊上漲的主要原因。

此外，英國政府將在明 (15) 日舉行脫歐協議的重要投票，根據英國媒體與華爾街分析人士估計，梅伊有可能在此次投票中以近 200 票的懸殊差距慘敗，屆時其政治生涯將面臨更多不確定性，英國市場與金融環境也將受到拖累。

英國工黨主席表示，若投票失利，工黨會迅速發起對政府的不信任投票，且梅伊將被迫於 3 個工作天內提出替代計畫。

根據英格蘭銀行分析，脫歐失敗的結果將會嚴重打擊英鎊及英國房價，使英國進入金融危機以來更加嚴重的衰退。