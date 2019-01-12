恐步蘋果後塵 高盛下調星巴克評級 砍目標價

高盛指出，星巴克 (SBUX-US) 恐怕是繼蘋果之後，遭中國經濟拖累的美國企業。

蘋果 (AAPL-US) 本月初警告，因中國經濟疲弱，iPhone 銷售不如預期而下修財測，此後導致股價大跌。

高盛週五 (11 日) 以「對中國有一些謹慎觀點」為由，將星巴克股票評價自「買進」下調至「中性」。

分析師 Karen Holthouse 報告指出，「近日蘋果以擔心貿易和宏觀經濟為由下修財測，麥當勞在去年 11 月時也承認該地區趨勢轉疲弱，高盛宏觀團隊也預計中國 GDP 放緩，至少部分原因是由消費驅動。」

高盛亦將星巴克的目標價自 75 美元下調至 68 美元。在高盛發布消息後，星巴克週五一度下挫 2% 至 62.97 美元，隨後收斂跌幅至 63.73 美元，僅小幅收低。

星巴克在中國有 3600 家分店，並預計未來 4 年展店一倍至 7200 家。

消息人士透露，中國官方 3 月會議時將下修今年 GDP 成長目標，自 6.5% 降為 6%。因應內需疲弱且與美國貿易戰仍持續，中國官方預計將採用更多貨幣和財政措施以支撐經濟。

中美兩國的貿易談判似乎進展順遂，但在 3 月 2 日最後期限宣布正式協議之前，投資者仍會抱持謹慎態度。目前貿易戰對美國在華經營的大品牌造成什麼直接衝擊，這些還不明確，但許多華爾街分析師認為，蘋果正遭受部分中國消費者「非正式抵制」。

高盛指出，自 2014 年晚期高盛將星巴克列入「買進」名單以來，星巴克的收益是 S&P 500 的 2 倍，所以現在是獲利了結的好時機了。星巴克預計本月 24 日公布財報。

百勝餐飲集團同遭降級

高盛週五也將百勝餐飲集團的股票評級 (Yum! Brands, Inc.) (Yum-US) 調降至「賣出」，理由是擔憂 Pizza Hut 和 Taco Bell 的美國營收動能。

高盛將百勝的目標價自 83 美元調降至 76 美元，該股週五約跌 1% 至 90.94 美元。