德國反壟斷監管機構 將對臉書隱私問題採取行動

根據消息人士指出，德國對臉書 (FB-US) 的私隱監管可望再度升級。德國當地的監管壟斷機構計劃，將停止臉書收集若干的用戶數據。

報導指出，自 2015 年以來，聯邦壟斷委員會 (FCO) 一直在針對臉書隱私相關問題進行調查，主要關注在臉書如何與其他的網站共享及應用所收集的數據，其中也包括該公司旗下的的 Instagram 和 WhatsApp。調查機構認為，臉書作為社交媒體巨頭，濫用其市場主導地位，在用戶不知情或不同意的情況下收集人們的數據資料。

聯邦壟斷委員會將在未來幾週內發出相關的裁決，以及該公司所需採取的行動。據悉，德國監管機構有可能對臉書設定最後期限來進行變革。如果未能完成，臉書則可能面臨高達 1000 萬歐元 (約合 1150 萬美元) 的罰款。

德國監管機構特別反對臉書從相關的第三方應用程式中獲取用戶數據，包括 WhatsApp、Instagram 以及相關的遊戲和網站。

自從爆發「劍橋分析」醜聞之後，民眾開始質疑臉書是否真能保障用戶隱私，免遭第三方濫用。曾有報導指出，該公司利用用戶數據用作為商業競爭武器，與一些開發商達成特別協議，讓他們獲得更多數據使用權，同時限制其他潛在競爭對手的數據使用。臉書甚至也曾被作為國外勢力影響美國選舉的工具，相關問題備受關注。

對此，臉書發言人表示，公司對聯邦壟斷委員會的調查結果提出質疑，並將繼續維護公司的立場和相關利益。