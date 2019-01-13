〈台股風向球〉資金行情續航力超乎預期 認錯回補買盤箭在弦上

台股上周上漲 376.89 點，守住前一周創下的低點位置，上周五美股雖終結連 5 漲但幾乎持平作收，顯示美中貿易戰和財報利空逐漸鈍化。資深交易員指出，由於台股大盤月季線均已向下扣抵，可助漲抗跌，不排除本周法人將爭先認錯回補部位，推升紅包行情熱度，指數可望一路上揚，惟能否突破萬點，仍有待放量至 1500 億元左右助攻。

美中日前已結束為期 3 天的貿易談判，市場不確定因素緩和，然而，市場憂心的是，雙方發出的聲明中，實質內容並不多，使外界判斷兩國間分歧沒有解決，也就是說，貿易戰僅是暫時緩和。

現在市場行情暫時擺脫陰霾的原因，其實是來自聯準會。

據聯準會最新會議紀錄內容顯示，未來將審慎評估全球經濟成長減緩後，才會做出進一步利率決策，聯準會主席鮑爾甚至表態保證在政策上保持耐心和靈活性，令市場預測美升息次數將較原先預期減少，帶動國際資金投入市場的態度轉趨積極。

觀察過去一周，外資轉為買超達 245 億元，使 1 月以來外資賣超幅度縮減至僅 31 億元左右，而其期貨淨多單則加碼 2119 口至 49,362 口，外資偏多態度越來越明朗。

從外資布局的內容來看，過去一周全力回補權值股，群創獲買超達 6.1 萬張，中鋼逾 5 萬張，元大金、友達和中信金逾 3 萬張，台積電、開發金、合庫金、永豐金和第一金均超過 2.3 萬張，反觀賣超最多是富邦 VIX 超過 7.5 萬張，也可佐證，目前對後市看法樂觀。

技術面和籌碼面均透露著多方訊號，本周行情不難判斷，但現在又有了新的問題，漲多中小型股還能追嗎？法人建議，若見到漲多股成功換手再漲，顯示紅包行情仍將持續，不須過於太悲觀，但日前漲多族群如 5G 網通、生技等，也不排除見到獲利了結賣壓，在不穩的經濟面上，且戰且走的作法暫不改變。