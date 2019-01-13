〈華碩旺年會〉施崇棠：雖經歷低潮 但下半會越來越好

華碩 (2357-TW) 今 (13) 日在南港展覽館舉行歲末聯歡晚會，董事長施崇棠表示，華碩去年雖經歷一些低潮，但在年初的 CES 展上也有一些積極作為，相信下半年會越來越好；並表示雖然大環境上也有影響，但華碩會從「相對經濟」上來努力，不會放棄華碩的價值。

談到華碩未來對於手機方面的佈局，施崇棠指出，還是會針對電競用戶 Gamer 及專家用戶 Power User 布局，尤其是手遊電競方面，現下手遊市場已經越來越多元，動能一定也「不可小覷」，將是相當重要的潛在市場之一；除此之外，施崇棠也看好年輕人對於手機方面的需求，他表示華碩位未來的目標就是做出符合市場需求的產品，目前華碩也正朝這個方向進行。

談到 5G 與自駕車的佈局，施崇棠說明，5G 的重要性無可否認，但是許多科技的佈局還是「需要抓準時間點」，5G 未來將改變生活，但是目前看起來，現在的時間點還是稍嫌過早，在成熟的時間點進軍佈局才能掌握更多價值，而自駕車方面，施崇棠表示「安全」是一個相當大的市場，相當值得佈局。

施崇棠致詞時表示，華碩雖然在轉型的過程中會比較辛苦，但是只要能做到不二過、擁抱現實、真實透明，一定能夠再造進化，未來也會推出新產品，希望大家拭目以待。