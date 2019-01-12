亞光去年稅後純益10.8億元 創11年新高 EPS 3.8元

光學元件大廠亞光 (3019-TW)12 日舉辦忘年會，董事長賴以仁於會中表示，亞光 2018 年自結合併營收約 191 億元，歸屬於母公司純益約 10.8 億元，年增 74%，每股純益 3.8 元。亞光的去年稅後純益也創 11 年來新高。

依亞光去年自結獲利數推算，亞光去年第 4 季營收 48.13 億元，單季稅後純益 2.82 億元，季減 31.88%，年增 2.35 倍，每股純益 0.96 元。

亞光 2018 年的出貨產品結構仍以光學元件為主 (含車用鏡頭)，占 30-31%，測距產品 (含掃地機器人測距模組) 占 18-19%，瞄準產品 14-15%。

賴以仁指出，亞光集團今年將擴大緬甸生產基地，創造最大營運效益，預估在緬甸的員工人數轉由 1200 人擴大為 2000 人；此外，積極展現 G+P 優勢，全力推廣高階變焦鏡頭，並以動脈脈波檢測儀持續拓展醫材產業，其他包括瞄準器、雷射測距儀等產品穩定發展，同時也將開發更具性價比的掃地機器人感測模組。

同時，賴以仁指出，亞光在光學元件在手機變焦鏡頭用稜鏡、鍍膜及 GMP 等光學核心競爭力，持續拓展車載、VR、AR 及手機等鏡頭產品；特別是今年將積極展現 G+P(玻璃 + 塑膠) 鏡頭優勢，全力推廣高階變焦鏡頭，並以創新的 G+P 潛望式鏡頭設計，實現高倍率又輕薄的高階照相手機產品。

亞光並以光學設計能力及擅長的雷射掃描技術，推出應用於掃地機器人感測模組已大量生產出貨搭載於小米的產品；今年起預計更將開發以 CIS Sensor 為主軸，推出更具性價比的掃地機器人感測模組產品。