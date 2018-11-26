自動化收割＋良率提升 安力-KY獲利彈跳 明年要賺半個股本

金屬散熱機構件大廠安力 - KY(5223) 工廠自動化佈局有成，加上良率大幅提升，帶動上季財報雙率跳升，獲利爆發。因筆電品牌客戶新機出籠，以及新產品效應發揮，第四季與明年首季業績不看淡，法人估今、明兩年 EPS 上看 4.5 與 5 元。安力 - KY 第三季營收 4.38 億元，創下 7 季新高紀錄，EPS 達 1.81 元，超越上半年總和，則創歷史新高紀錄，累計前三季 EPS 為 3.14 元。第三季毛利率 35.48%，較上季跳增 5.5 個百分點，同比大增 12.42 個百分點，營益率 18.98%，季增 10.35 個百分點，年增 8.7 個百分點。



除了傳統旺季效應拉高業績規模之外，獲利增幅遠遠超過營收，主因為工廠自動化效益發揮以及製程改善，良率提高所致。目前該公司在昆山與重慶共 3 座廠房，從事沖壓與 CNC 製程，近三年陸續導入自動化設備，經過冗長的學習曲線之後，今年效益發揮，成為獲利躍升的主因。據了解，該公司近年導入自動化設備後，生產線員工大幅減少逾 4 成。



目前安力 - KY 客戶逾 9 成均是國內上市櫃大廠，今年又重拾古河與奇鋐 (3017) 的合作關係，業績進一步擴大。而終端品牌客戶則以美系筆電品牌大廠為主，其中單一美系品牌客戶貢獻業績之佔比高達五成左右，今年又接獲其熱銷之 AIO 一體成型桌機訂單，明年量產。



因美系主力客戶今年筆電新機延遲推出，使安力 - KY 第三季業績大幅成長後，第四季也可望持穩逾 4 億元的表現，EPS 據法人評估有超過 1 元的實力，全年 EPS 上探 4.5 元，明年 PC 與非 PC 業務同步放大，營收可望突破 16 億元，EPS 挑戰 5 元，獲利將創歷史新高紀錄。



展望明年首季，儘管步入傳統淡季，但新品效應持續下，營收獲利將可望較同期雙位數攀升。



該公司上季底每股淨值達 33.16 元，具備低本益比與低股價淨值比特性，加上公司採取高配息政策，去年 EPS 2.25 元配 2 元，配息率近 9 成，明年可望上看 3.5 元，亦具高息利特性。