〈英業達旺年會〉卓桐華：2019年充滿變數 以「易」字形容

英業達 (2356-TW) 今 (11) 日舉行旺年會，英業達董事長卓桐華表示，英業達去年達到出貨量的歷史新高，收穫頗豐，很感謝全體同仁的努力；展望 2019 年，卓桐華以「易」形容，他表示接下來是充滿變數的一年，但英華達主要的核心有三，首先是消費者為主，其次是要創造出產品價值、追逐利潤，最後是要培養年輕幹部做為接班人，將英業達的價值傳承下去。

卓桐華提到，NB 的部分，英業達還是會繼續布局，雖然原料有缺貨的狀況，但英業達內部會以「隨時可以開出產能」的狀況來應戰；今年也將會有新的事業體浮現，包括汽車電子裝置與健康領域產品也會陸續出貨，雖然營業額不大，但在 2019 年會有初步基礎呈現。

英業達去年營收首度站上 5000 億元，卓桐華形容是「豐收的一年」，雖然 CPU 的紓解需要時間，但桃園廠方面，NB 目前已經在出貨了，預估今年的出貨量與去年持平；伺服器的部分，目前規劃從墨西哥廠出貨，同樣預估與去年持平，但卓桐華說明，伺服器對於英業達來說是一個動能強大的事業體，會再以客戶狀況做出評估與配合。

針對貿易戰來帶的不確定性，卓桐華表示，英業達目前的廠房足夠，同時也在進行東南亞生產基地的評估，未來將會以「台灣為主，海外為輔」的策略進行生產，但最終還是需配合客戶的需求。

卓桐華最後指出，英業達會以「台灣深耕、中國發展」的策略進行布局，把利潤做到最大化，回饋社會與股東。