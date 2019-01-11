【華冠投顧】下週台指結算日!台股走勢會如何?(內文分析給你知!)

武傑關注個股: 4803VHQ-KY、2442 新美齊、3661 世芯 KY、6533 晶心科、2327 國巨。

台股盤勢分析:

二次強軋空

美股再度開低走高，帶動亞股紅盤開出。早盤台股上漲 + 32 點開出，雖然在周五賣壓出籠下，短線賣壓偏大；但是受到蘋概龍頭持續攻高下，加權指數平盤上狹幅震盪，終場上漲 + 38 點作收，收在 9759 點，成交量 940 億。

上星期五當台股破底時，我們已經跟大家說到… 腳踏實地，本周『破底翻』!! 當台股本周大漲近 + 400 點後，投資朋友難免還是會問：『漲完了嗎??』。記得我在星期一有特別強調，面對本周的『破底翻』不要預設立場，不排除有『強軋空』的機會。而以目前籌碼格構來看… 今天盤中已經跟大家提到：『周五效應下，今天預估指數空間不會太大，今天估計就在 9750 點上下震盪；展望下星期，如果今天籌碼沒有太大改變，下周結算可望再次見到多頭「強軋空」』。

所以在盤後籌碼有利多方的情況下，研判下周在台指期結算下… 可望再次出現『強軋空』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6533 晶心科、5481 新華、3324 雙鴻、3704 合勤控、6230 超眾、6558 興能高… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2475 華映、9910 豐泰、6415 矽力 KY、1795 美時、6510 精測、3546 宇峻… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。