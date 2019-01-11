【運達投顧】軋空行情正在啟動中

◆盤勢分析

昨天美股仍持續反彈，由於中美結束為期 3 天的貿易談判談判有重大突破，中方同意擴大採購美國農產品並擴大市場准入方面有突出的進展，使得美股短多續航，對台股而言近日要留意軋空的速度將會加快，多方如我們預期的會延續到下週三的看法不變，重點分析如下：

1. 美股站上月線後不只化解了弱勢測底的危機，反而在技術面上下週月線還有翻揚的機會，因為下週起美股的月線成本將會快速下移來到這一波的低點，因此下週當月線走揚就會形成重要的多方支撐，只要美股月線守穩將有機會向上挑戰季線到年線的反壓區，美股續彈也會帶動亞股續強，亞股經過昨天的大漲後在技術面上都站上月線接下來要挑戰季線關卡，今天亞股漲多休息離季線都不遠，因此近日亞股還有續攻站上季線的機會這是去年 10 月以來亞股首次站回季線，可見低位階的亞股已經有擴底完成的現象，因此對於台股的後勢不宜看得太壞以免被軋空。

2. 聯準會昨天公開 12 月的會議記錄顯示，多名央行決策官員都說對於未來的升息計畫將更有耐心，甚至有數名官員並不支持 Fed 12 月的升息行動，此紀錄一出也是激勵美股上漲的原因之一，但當 12 月會議紀錄出籠後美元應聲大跌，美元在週一跌破 96 元關卡後就已經明顯出現頭部，昨天技術面上更出現月季線的死亡交叉，所以我們昨天就說美元的下跌才剛要開始，今天美元更一步下跌來到 95.2 再創 11 月以來的低點，可見美元走弱的趨勢正在進行中這對亞幣的升值非常有利，昨天人民幣大漲升破 12/4 前高 6.83 今天更來到 6.81 人民幣創去年 9 月中以來的高點，目前市場匯率的變化如我們預期的美元高點已現，所以新台幣今年升值的機會大增有利資金的內流，籌碼面上正在醞釀著軋空的機會。

3. 昨天外資現貨市場買超 120 億，昨天台股出量上漲上漲的標的都跟台灣 50 有關，可見美元走弱外資資金已經開始進場低接，當台灣 50 都能站上月線不再測底台股也不會有太多的低點，尤其外資昨天期貨多單增加 8004 口未平倉口數來到 4.4 萬口，外資明顯翻多當外資大買權值股期貨多單又站穩 4 萬口如我們近日分析的這一波多方可續強到下週三期貨結算的預期是合理，加上昨天融資大減約 11 億來到 1249 億離這一波的低水位 1239 億只差一點點，可見散戶仍站在賣方，籌碼面集中在法人手中台股正醞釀軋空的氣勢。

4. 一月份個股的操作是決勝負的關鍵，這幾天可以看到之前的弱勢股如：國巨華新科玉晶光台積電鴻海大立光等都出現止穩的跡象，權值股發動除了代表外資進場外也說明台股低檔不會太多，但要考慮到一月下旬台股量縮的現象所以權值股先以撐盤反彈視之，真正具有上漲空間者應該落在中低價不佔權值的股票，上週我們就低檔的生技股做過分析，去年第一季生技股飆漲一波後經過三季的整理生技股又來到低檔，所以生技股在低位階操作反而安全，若台股一月下旬因為農曆長假而開始量縮整理時生技股會是有利的族群，指標股中裕今天創波段新高也說明生技指數才剛要發動將帶動其它生技股的輪漲，之前介紹低位階的生技族群如泰福和康生浩鼎太景科妍… 等，已經多檔近日開始出現起漲，掌握輪動把成本壓低等待獲利的時機即可。

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