【華冠投顧】台股本周大漲376點，站上季線，元月行情越來越旺!

美股續漲，台股跳空開高震盪，在台積電 (2330) 與大立光 (3008) 高呼下，加權指數在漲 38 點，9759 點作收，成交量 940 億元，站上季線，本周大漲 376 點!

還記得上周五台股破底 9319 點，跟大家說: 本周會不一樣! 今天看吧! 大家都看到了吧! 本周漲 376 點，比上周跌 344 點還多，短短 5 天就漲到季線之上，是不是完全不一樣! 今日大盤靠 2 檔股票撐全場指數，權王台積電 (2330) 漲 4.5 元漲 2.09% 來到 220.5 元，股王大立光 (3008) 大漲 270 元，漲 8.24%，來到 3550 元，今日若無這 2 檔股票上漲，大盤指數不能收紅! 因此，其實今日盤面上跌的家數比漲的家數還多! 個股方面: 大立光 (3008)去年 EPS 181.68 元、為歷史次高，將爭取三星等非蘋手機更多訂單，股價漲幅 8%。易威 (1799)上月營收為 0.72 億元，年增 230.82%，火速攻頂，躍上季線。晶心科 (6533)去年 12 月營收創新高，月增 51.60%、年增 238.39%，全年營收年增 5.31%，攻漲停 89.3 元。雙鴻 (3324)去年 12 月營收為 6.46 億元，年增 4.64%，股價漲停 122.5 元，創 2 年半高點。世芯 - KY (3661)去年 12 月營收年增 1.55%，月增逾 5 成，跳空上漲! 華泰 (2329)12 月營收年增 36.22%、全年年增 9.38%，股價漲半根停板。

台股本周大漲，收復季線位置，元月行情越來越旺! 美中不足在於成交量稍微弱一些，下周行情仍然在籌震面有利多方持續攻擊下，震盪向上格局! 建議大家鎖定趨勢主流及營收表現向上的個股。

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