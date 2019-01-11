日圓升抵100幾乎形成共識 最快今年底前見到

上周日圓大漲，漲幅接近 4%，儘管全球經濟出現放緩跡象，基金經理們仍然看跌美元兌日圓來到 100，最快今年底前就看到，距離目前 108.34 還有 8% 左右的跌幅，日圓今年仍可維持上漲走勢。

德銀：日圓公允價值被低估 今年底前攻克 100

德意志銀行分析師 George Saravelos 預估，美元兌日圓的公允價值約 100，維持做空美元兌日圓的建議，並押注日圓在 2016 年底將攻上 100 大關，儘管類似美元兌日圓上周的閃崩難以復見，但日本投資人的資金回流，加上市場避險日增，都將成為今年日圓走強的驅動因素。

羅素：今年底前日圓目標價 102

羅素投資貨幣和固定收益研究主管 Van Luu 表示，如果美國經濟嚴重放緩，聯準會升息來到高峰，日圓勢將來到 100 大關；尤其明年經濟衰退風險更高，美元兌日圓很有可能跌到 100，而今年底前目標價為 102。

天達：2016 年避險恐慌情緒高點短期難突破

天達資產管理投資組合經理 Russell Silberston 表示，日圓兌美元來到 100，將是一個重大關卡，標誌著 2016 年以來避險情緒的高點，懷疑短期內就能突破，除非出現更重大的市場恐慌，或日本央行做出重大貨幣決策，但這兩者似乎都不太可能。

Silberston 預期，美元兌日圓將先測試 105 支撐，若持續跌落，就技術面來說，才會下看到 100。

法國農貸：2020 年重回 100 大關

法國農業信貸銀行 G-10 貨幣策略負責人 Valentin Marinov 表示，美元兌日圓應該接近甚至低於 100，由於各國貨幣政策趨同、日圓資金套利交易平倉，以及日圓被大幅低估，預期在 2020 年就會再度回到 100 大關