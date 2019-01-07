避險資產 日圓和黃金為投資人近期首選

不佳的經濟數據和股市的波動，被認為相對穩定的資產攀升，凸顯了 2019 年初許多投資人不安的情緒。日圓和黃金似乎是投資人近期的避風港資產。

自去年第三季度末市場開始下滑以來，日圓兌美元匯率上漲近 5%。在製造業數據差於預期、以及上週蘋果公司的銷售警告加劇了對全球經濟放緩的擔憂之後，這一舉措加快了速度。

其他所謂的避風港資產也在上漲。基金追踪公司 EPFR Global 的數據顯示，黃金價格已經上漲了 7% 左右，接近半年來的最高水平，過去 13 周中，黃金投資基金在過去 13 周中有 12 次資金流入。黃金現貨價格約 1284.73 美元 / 盎司。

黃金價格趨勢圖 / 圖：goldprice

隨著價格上漲，10 年期美國國債的殖利率從 11 月份的高點下降了約半個百分點。與此同時，近幾週來，銅和澳元等全球經濟加熱時普遍受歡迎的資產已經下滑。

對避風港資產的喜好，投資人現在更渴望多元化其持有。在 2018 年頭幾個月的波動中，投資人紛紛湧入日圓，但對其他資產 (如黃金) 較為冷淡。一些市場參與者認為，如果市場仍然不穩定，黃金和日圓等資產將保持更好的價值。在投資人越來越相信美聯準會 Fed Reserve 不太可能於 2019 年升息的情況下，尋求國債以外的避風港資產為首要之際。

一些投資者認為日圓上漲的可能性還會持續。日本央行和財政部多年來一直爭取通過保持貨幣廉價來引發通膨，使日圓處於一些市場認為被低估的水平。

法國巴黎銀行 BNP Paribas 分析師表示，由於日本投資者急於削減外匯風險並在動盪時期將資金帶回國，因此該貨幣在經濟動蕩時一直處於快速升值狀態。

該銀行在最近向投資者發布的一份報告中表示，「我們認為過去幾週的 (日圓) 價格走勢可能為 2019 年整體提供準確的模板」。他們認為日圓將在年底前從最近的 108.50 元左右升至 100 日圓。

美元兌日圓價格趨勢圖 / 圖：xe

一些分析師預計美國數據不佳、升息預期下降、拖累美元走勢，為黃金等避險資產帶來順風，黃金以美元計價，在美元貶值時對外國投資者更為負擔。

美國銀行美林預計歐元兌美元匯率將從最近的 1.14 美元收於 1.29 美元至 1.25 美元，因美元在華盛頓的政治內亂以及美聯準會不那麼鷹派的情況受到波及。