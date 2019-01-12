傳英國將延遲脫歐 英鎊飆漲近百點

週五 (12 日) 英國脫歐傳出重磅消息，倫敦標準晚報 (London Evening Standard) 引述未具名的內閣大臣表示，英國脫歐很可能延遲至 3 月 29 日以後。

此消息激勵英鎊兌美元飆漲近百點，攀升至去年 11 月 26 日以來新高點 1.285。但隨著英國政府發言人 James Slack 否認此消息後，英鎊隨即收斂漲幅。

法國農業信貸銀行 Credit Agricole SA 貨幣策略負責人 Valentin Marinov 表示，「英鎊飆漲此舉意味著市場希望有好消息傳出。上週英鎊觸及一年多以來的最弱，反映了投資者悲觀情緒湧現，因為市場大多預計英國議會將在下週二 (15 日) 投票中否決 5 月英國退歐協議。」

Marinov 提到：「英鎊空頭氛圍仍在，如果出現更突破性發展，英鎊將面臨空頭殘酷的擠壓，推動英鎊回到 2018 年上半年的水平。」

截至 12 月 18 日資料顯示，受益於貨幣貶值，英鎊淨空頭部位創 9 月以來最高。根據分析，在過去一個月英鎊空頭部位翻倍。

目前英鎊正在迎來第四個單週漲幅，創近一年來最佳，在此之前，由於市場擔心無協議脫歐，促使 2018 年英鎊兌美元重挫逾 5%。

法國巴黎資產管理 (BNP Paribas) 建議投資者長期做多英鎊兌法郎，認為英國延長脫歐的最後期限是最可能的選擇，促使英國舉行二次公投，屆時英鎊兌美元將上漲至 1.36。

根資產管理的首席市場策略師 Karen Ward 本週三在倫敦的一場活動中表示, 如果協議獲得通過, 下週二英鎊兌其他主要貨幣可能最多上漲 4%。

週二 (8 日) 英國脫歐大臣 Stephen Barclay 提到，英國將於 3 月 29 日啟動《里斯本條約》第 50 條 (Lisbon Treaty Article 50) 脫歐程序，且不會延長。

英國下議會週二 (8 日) 多名保守黨議員倒戈支持工黨提出的財政法案修正案，投票結果為 303 票對 296 票通過「嚴禁英國政府擅自修改稅法，以因應無協議脫歐的開支」。

儘管此修正案對英國脫歐並無實質重大影響，卻傳達出英國議會大臣大多反對無協議脫歐。