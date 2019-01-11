〈每日外資外匯觀點〉美元價格被高估20% 「一家獨大」局面將終結

美國聯準會主席主席鮑爾和副主席克拉里達周四 (10 日) 發表談話仍然偏向鴿派，使得美元在短暫反彈後再度下滑，96 關卡失守，周五持續在 96 以下震盪，市場關注美國總統川普取消參加達沃斯經濟論壇，集中精力解決政府停擺問題以及今天將公布的美國 CPI 數據。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 力挺聯準會的緊縮政策，認為美國經濟的強勁發展、市場對於衰退的過激反應和國際環境回暖等都暗示著聯準會過去的升息並無過當，至少不應該被市場如此口誅筆伐。

Hatzius 並預期，未來幾次的 FOMC 會議利率決策可能按兵不動，所以高盛會大幅下調原本 4 次 25 個基點的升息預期。但若經濟成長和金融穩定的預期判斷正確，今年晚些時候依然會有多次升息。

道明證券北美外匯策略主管 Mark McCormick 認為，就經濟數據來看，仍然適度看漲美元，但在一些模型中，美元目前價格被高估 20%，將稀釋部分美元的正面信號。

此外，非美地區的財政支持力度加大，而聯準會升息接近尾聲，美國財政利好的效果減弱，這將縮小美國和非美地區今年經濟成長的差距，道明證券認為，美元今年或許將重回熊市格局，去年一家獨大的局面將終結。

McCormick 並預測，2019 年外匯交易的重點將從以美元為基礎的利差交易逐漸轉變成 G10 貨幣的估值，換句話說，就是拋售較貴的美元，來尋找非美地區更便宜的貨幣，因此看好收益率更高的亞洲貨幣及拉美貨幣。

美銀美林分析師表示，今年美元貶值趨勢已經基本確認，短期來看，建議做空美元兌瑞郎和美元兌日圓，因為美國政治形勢依然動盪，同時經濟周期末期以及雙赤字問題都會產生作用。