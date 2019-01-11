美國政府若長期關門 Fed該如何做出「數據引導」的決策？

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾週四 (10 日) 表示，他擔心如果美國部分政府繼續關閉，政策制訂者將無法全面了解美國經濟。

美國商務部發布的經濟數據是 Fed 用於衡量經濟健康狀況的重要指標，但商務部是關門進入第三週被波及的機構之一。

鮑爾在華盛頓經濟俱樂部的講話中表示，「如果政府關門持續更外一點，我們對經濟前景的視野就不再那麼清晰。」

鮑爾表示，他預計經濟數據將可「明顯」反映政府長期關門的影響。

他說，「過去從來沒有更長時間的關門。」「但我的確認為數據會非常明顯地顯示出來。」

《CNN》報導，Fed 發言人本週表示，其內部員工將繼續利用公共和私人數據在即將舉行的利率設定會議之前來引導政策制訂者。

發言人說，「雖然擁有完整的政府數據是最好不過，但 Fed 的工作人員對經濟狀況的評估範圍涵蓋政府和私營部門的廣泛訊息，以及有關金融和國際發展的數據，工作人員也持續為政策制訂者提供詳細的經濟景象。」

鮑爾一不留神脫口而出：本月不會升息。 （圖: AFP）

鮑爾重申，未來一年將採用數據引導的方式來訂定利率。在全球經濟放緩和市場不確定性的情況下，Fed 正努力引導美國經濟軟著陸，其中大多數不確定性來自華府。

「我們其實目前經濟十分良好，」鮑爾說，「隨著經濟的發展，我們有能力耐心慢慢地觀察。」

在被問及 Fed 是否計劃在本月稍後的會議上升息時，鮑爾斷然回答說：「沒有這樣的計劃。」但他趕忙解釋：「你們應該期待我們會一直觀望和等待。」這引起了觀眾的一片笑聲。