高盛：鮑爾上週談話已露口風 美元該下跌了

從高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc) 的觀點，在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週五 (4 日) 談話之後，美元下跌已在所難免。

鮑爾在上週五出席美國經濟協會年會時表示，聯準會將密切關注今年經濟情況，並於必要時迅速調整政策。他特別舉了 2016 年的例子，當年出於對中國經濟成長放緩的擔憂，聯準會多數時間均保持利率不變。

鮑爾說：「沒有人知道今年是否會像 2016 年那樣。我所知道的是，我們將準備快速靈活的調整政策和使用我們所有的工具，來支持經濟。」

據《彭博》報導，高盛在週六的報告中強調了這點，以 Zach Pandl 為首的團隊認為，以鮑爾的說法，再加上 12 月美國經濟數據疲軟，這帶來美國暫停升息的可能性，並為美元走弱創造了機會。

美元指數走勢 (圖表取自彭博)

高盛預計，短期美元指數初始目標為跌至 93.0，停損價為 97.5。

去年在美國強勁的經濟數據帶動下，美元指數自 5 月起表現強勢，未再低過 93.0，97.5 則是去年 11 月的高點。美元指數上週五收 96.179，是連續第 3 週下挫。

由鮑爾帶領的聯準會，去年共升息 4 次，並持續縮表，若依最新的點陣圖預測，今年預計升息 2 次。