美中貿易談判恐加劇市場波動 投行：現在不宜進場

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年1月11號16點48分

美中貿易談判於週三結束，由於雙方釋出資訊有限，導致市場樂觀情緒消退；對此，投行認為，美中貿易爭端，恐使市場出現更多波動，現階段仍不宜進場。

「川習會」後首次美中貿易談判落幕，較原定時間延長了 1 天；美國貿易代表署 (USTR) 透過聲明指出，兩國官員針對如何達成公平、互惠的貿易關係，以及智慧財產權相關問題，進行討論；北京當局也承諾，會向美國購買大量農業、能源產品及服務。

中國商務部亦發布聲明，指中美雙方積極落實「川習會」共識，就貿易問題進行廣泛、深入、細緻的交流，增進相互理解。

不過，上述聲明並未提供足夠細節，且雙方在關鍵議題上，仍存有歧見，市場樂觀氛圍也隨之消退。

列支敦士登投行 VP Bank 投資方案主管 Felix Brill，今 (11) 日接受 CNBC 採訪時表示，市場情緒在很大程度上，取決於美中貿易談判進展，「這禮拜，我們看到一些好消息，但這只是個開始，距離真正解決問題，還有些許障礙。」

Brill 稱，他對美股抱持中性立場，上個月的大跌，使估值有所修正，但美國政府關門等風險，將逐漸浮現。

Brill 強調，「現在進場，還為時尚早，經濟前景面臨諸多不確定因素，貿易談判只是其中之一。」

Brill 也說，相較於美國，中國經濟表現，更令人感到憂心「但我相信，北京當局將再次出手，實施各式措施，支撐經濟。」