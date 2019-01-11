台股去年殖利率攀升至4.8% 類債券標的有助壽險去化資金

證交所、保發中心於昨 (10) 日舉辦「2019 年全球經濟與投資展望暨『類債券』股票之研究成果發表研討會」，證交所董事長許璋瑤出席活動致詞時表示，國內壽險業資金運用總額 30 兆元，而投資台股僅 1.6 兆元，占資金運用總額 7%，距目前保險業投資台股的法定上限 30%，仍有一段空間，應擴大保險業參與我國資本市場，促進實體經濟。許璋瑤認為，去年全球總體經濟大致穩健，美中貿易爭端、美國聯準會升息等因素影響，全球主要股市第四季反轉，台股在主要股市中表現相對抗跌，上市公司發放的現金股利已連續三年突破 1 兆元，全體市場殖利率從 106 年底 4%，提升至去年底的 4.8%，對於保險業相當具吸引力。



保發中心董事長桂先農說，保險資金的投資收益為保險業重要收益來源，2008 年金融海嘯以來，全球利率下降，保險資金的投資收益已萎縮，BlackRock 調查保險資金約 7.8 兆美元，投資以政府債券、公司債券為主，2019～2020 年會在操盤之投資組合，增加更多風險性資產如：基礎建設股票，改變保險資金投資收益萎縮的趨勢，面對這樣的變局，保險資金的投資運用，必須通權達變調整因應，才能持續為保戶最大的利益。



保發中心總經理金肖雲發表「類債券」股票之研究成果時表示，國內股市確實存在某類股票，較能承受極端壓力情境，其報酬率與波動度都較為穩定，建議若公司確實能長期持有該類股票，可考慮重新評估衡量該類股票風險之方式。