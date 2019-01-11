王品去年營收重回成長軌道 今年新舊品牌齊發搶市

王品 (2727) 去年 12 月受惠於尾牙、節慶以及連假效應帶動，兩岸合併營收 14.7 億元，年增 1.83%，月增 17.52%；其中台灣事業群增加 8.17%，營收來到 8.3 億元，月增 15.06%，旗下既有品牌「夏慕尼」2 家門店，以及去年 1 月甫開出的新創品牌「青花驕」，更成為單月千萬業績店王。而去年全年營收則在新品牌及新展店開出下，達 162.6 億元，年增 2.79%，為 2015 年以來首度重回正成長。面對台灣餐飲市場的激烈競爭與商圈快速移轉，餐飲業積極展店同時，不斷進行門店調整已為餐飲產業常態。王品指出，將持續以滾動式管理，強調敏捷因應市場變化，細膩布局，達到最佳資源配置。中國事業群新品牌「就是川」在去年 12 月下旬於上海開幕，主打經典和創意川式小吃的川式餐酒館，人均價 100 元人民幣。



而在台灣部分，「沐越」12 月在台中開出全台第三店，新加坡米其林一星餐廳品牌「Putien 莆田」，全台第八店於台北大直商圈開出；平價品牌「石二鍋」僅一個月時間便在埔里、宜蘭、台南永康、彰化、嘉義踩點，陸續展出 5 家新店，新舊品牌積極搶市；「青花驕」以及「沐越」將聯手前進大坪林商圈商辦大樓，預計在 1 月 19 日聯合試營運。