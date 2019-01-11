〈CES大展〉輝達執行長論AMD新GPU「表現糟糕」

在輝達 Nvidia (NVDA-US) 發布其 RTX 2080 產品線引入遊戲筆記本電腦的幾天後，超微 AMD (AMD-US) 昨日推出了最新的 Radeon VII 顯卡 (GPU)。AMD 的新晶片企圖與 Nvidia 的 RTX 2080 競爭評比，但直言的 Nvidia 執行長黃仁勳認為，對手的 GPU 「表現糟糕」。

輝達股價趨勢圖

在媒體出席的圓桌會議上，黃仁勳稱 AMD 的發表「沒有給人留下深刻印象」，並聲稱 RTX 2080 將在基準測試中「粉碎」AMD 的 Radeon VII，並評論對手的 GPU「表現糟糕，也沒什麼新東西」。黃仁勳表示，Nvidia 的 G-sync 技術也沒有對手，因為 AMD 的 FreeSync 沒有功用。

G-Sync 高性能，是通過將顯示器刷新率與 GeForce GTX 驅動電腦中的 GPU 同步，消除螢幕撕裂、並最大限度地減少顯示器卡停頓、和輸入延遲。

Nvidia 專注於 GPU 的光線追踪 (ray tracing) 功能，這是過去十年與微軟 (MSFT-US) 及其他公司合作開發的一項技術。

光線追踪，是虛擬場景中光線與物體相交時，即時模型化。可改進電玩圖像。

AMD 的最新 GPU 不支持光線追踪，但該公司聲稱它的第 2 代 Vega 架構應該能夠在與之前 Vega 顯卡相同的功耗下提供高出 25% 的性能。

AMD 執行長蘇姿豐昨天回應了黃仁勳的評論，但拒絕進入口水戰。「我可能會建議他沒有看到它 (Radeon VII)」。

蘇姿豐也透露為什麼 AMD 還沒有進行光線追踪，「消費者今天看不到很多好處，因為生態系統的其他部分還沒有準備好，我認為，當我們更多地談論光線追踪時，消費者會看到它的好處」。

目前未有太多遊戲採用光線跟踪技術，但更多卻是使用 Nvidia 的深度學習超級採樣 (DLSS) 技術，來利用超級計算機中心在遊戲發布前，掃描遊戲並找出最有效的渲染 (render) 圖形方法。

新遊戲 Anthem，母公司 EA (EA-US)，將於下個月發布，是承諾支持 DLSS 的最新遊戲，它的功能應提升 Nvidia 最新 RTX 卡的遊戲性能。

AMD 股價趨勢圖

AMD 發布的新聞材料中表示，Radeon VII 在遊戲「戰地 V，Battlefield V」，「Forza Horizon 4」和「Strange Brigade」在不同配置的測試中，表現優於 RTX 2080。

然而，最終評比還需上市後由第三方做裁判。Radeon VII 將於 2 月 7 日上市，售價 699 美元。