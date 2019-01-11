中國咬蘋果！滙豐稱蘋果遭遇更強逆風

蘋果上週發布營收預警後，華爾街分析師和投資者紛紛下調對蘋果的預期，滙豐銀行 (HSBC) 二度下調目標價，並列舉蘋果的 iPhone 平均售價 (ASP) 與中國銷售禁令等多項問題。

滙豐近期向投資者發布一份題為《中國的衝擊更大》(China bites even more) 的報告中提到：「儘管我們預計蘋果在中國和其他經濟體面臨挑戰，但傷害程度令我們大感意外。」

匯豐將蘋果每股目標價從 200 美元下調至 160 美元，與去年 12 月從 205 美元降至 200 美元相比，降幅更大。

匯豐銀行在短短 2 個月內第 2 次下調蘋果目標價格，主因是考量 iPhone 大中華地區銷售放緩、高平均售價 (ASP) 問題、高通的專利糾紛和中國抵制運動等因素。

上月中國法院頒布在陸禁售部分 iPhone 型號。(圖：AFP)

滙豐稱蘋果在中國的處境很糟糕，並就蘋果財測未達預期發表了大量評論。該銀行表示，2018 全年，中國占蘋果硬體和服務總收入的 20%，這意味著中國對蘋果仍然非常重要。

該銀行警告稱，iPhone 大中華地區銷售放緩存在問題，與去年相比，單位發貨量略有停滯，但蘋果 iPhone 的高平均售價 (ASP) 一定程度上挽救這個局面。

但滙豐銀行分析師 Erwan Rambourg 悲觀表示：「未來幾年內蘋果將很難繼續大幅提高 ASP 來應對銷售下滑的窘境。」

匯豐還指出，蘋果在中國局勢依然複雜，與高通的專利糾紛加劇更強逆風。

上月 10 日高通打贏蘋果，大陸福州市中級人民法院裁定，蘋果侵犯了 2 項高通專利，並頒布在陸禁售部分 iPhone 型號。

該法院發布「在陸禁止蘋果進口與銷售 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X」的禁令聲明。

滙豐還指責了美國川普政府與中國政府之間的貿易爭端，稱美中貿易緊張局勢似乎不僅影響中國經濟，也影響了中國消費者對蘋果產品的態度。

滙豐稱，美中貿易緊張局勢使蘋果成為「中對美產品抵制」的受害者。

華為財務長孟晚舟在加拿大遭到逮捕，不僅當時中國官方嚴詞抗議，多家陸企也以行動力挺華為，鼓勵員工購買華為產品、抵制蘋果 iPhone，掀起「反蘋果、支持華為」的聲浪。

中國企業甚至為鼓勵員工購買華為和中興手機提供補貼。華為員工在 2019 年 1 月 1 日於推特上張貼新年祝福，但該貼文右下角卻出現了「Twitter for iPhone」的字樣，華為震怒將該名員工降級、降薪懲處。

華為員工用 iPhone 貼文終釀公關災難。(翻攝自：華為推特)

滙豐銀行對中國的分析不同於之前美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 的評論。羅斯近日受訪時表示，蘋果的財務困境並非受到美中貿易戰影響，因為蘋果產品未受關稅影響，但同時也承認對中國進口產品徵收關稅肯定損害中國經濟。

上週蘋果將下修財測的主因歸咎於 iPhone 收入低於預期 (特別是中國地區) 和未現強勁的升級換機潮，蘋果預警：2019 年度第一季營收將減少至 840 億美元，低於最初預期的 890 億至 930 億美元。