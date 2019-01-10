〈CES大展〉AMD推新晶片 努力壓縮與英特爾市佔距離

晶片商超微 AMD (AMD-US) 利用其 7 納米工藝技術的優勢，週三 (9 日) 推出了一系列用於個人電腦和服務器的處理器。AMD 股價週三下跌 2.70% 以 20.19 美元作收。

AMD 股價趨勢圖

在展覽會 CES 的主題演講中，AMD 執行長蘇姿豐表示，今年該公司將證明使用 7 納米晶片是正確的決定。

半導體行業測量的是以納米計算晶片上的電路。競爭對手英特爾 Intel (INTC-US) 一直在努力研發 7 奈米，並正在轉向 10 納米級。

蘇姿豐說道，「幾年前，我們看到了提高計算性能的一些基本瓶頸。我們對我們認知的該行業發展方向做了一些大賭注。2019 年相當關鍵，是我們看到一些大賭注真正得到回報的一年」。

週三，AMD 推出了 Radeon 7 晶片，這是世界上第一款 7 納米遊戲 GPU。與前代產品相比，它的性能提升了 25%。Radeon 7 將於 2 月 7 日上市，售價 699 美元，有望於輝達 Nvidia (NVDA-US) 的 RTX 2080 相抗衡。蘇姿豐說道，「遊戲玩家將對 Radeon 7 與競爭對手的表現感到非常滿意」。

AMD 應解決的另一個問題為，是否能夠以具有競爭力的價格出貨其 GPU，因為根據供需情況，GPU 價格在零售端會上下波動，以便遊戲玩家可以實際的購買。第一代 Radeon RX Vega GPU 在速度上與 Nvidia 具有競爭力，但實際上很難找到和購買。

產量列表 / 圖：amd

AMD 還為服務器和數據中心預先透露了計劃於 2019 年年中推出的第三代 Ryzen 桌上機處理器，和第二代 Epyc 伺服器、數據中心處理器。兩者都基於 7 納米技術。

在 AMD 主題演講中，該公司針對英特爾目前的產品對最新的 Ryzen 和 Epyc 處理器進行了性能測試。測試表明 AMD 的晶片速度更快，功效更高。