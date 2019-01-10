【華冠投顧】國際利空淡化12月財報公佈完畢!鎖定績優高殖利率股!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4803VHQ-KY、2442 新美齊、3661 世芯 KY、8936 國統、2327 國巨。

台股盤勢分析:

換檔再上

台股『量縮震盪』，早盤加權指數小跌 - 7 點開出，經過昨天激情大漲過後；今天權值類股普遍壓回整理，全場指數就在平盤下狹幅遊走，終場小跌 - 17 點作收，收在 9720 點，成交量 876 億。

僅管美股持續過站不停，但是台股在昨天周選結算的『強軋空』下，今天明顯表現『淡定』。雖然外資今天現貨小幅賣超，但是期貨多單再度加碼二千多口；所以今天就算沒有跟美股上攻的腳步，預估今、明二天稍作休息之後。預料下星期在期貨結算下，加權指數可望『換檔再上』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

5278 大峽 KY、5481 新華、3441 聯一光、3704 合勤控、4953 緯軟、4739 康普… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2475 華映、9910 豐泰、2444 兆勁、3545 敦泰、6510 精測、2371 大同… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。