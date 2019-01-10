【永豐期貨】台指選擇權盤後－國際股市強彈後歇息 台股臨近季線觀望收黑

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 15 點至 9694 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 26.69 點，電子期逆價差擴至 - 1.62 點，金融期逆價差縮至 - 2.27 點。現貨部分，三大法人賣超 1.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1917 口至 23015 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 2437 口至 47243 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 413 口至 18401 口。

週三美股因會議紀錄以及官員談話都偏鴿而連四日收漲，但市場仍觀望中美貿易協商後最新發展，美股電子盤小幅走低、日股開盤走軟，加上台股面臨季線反壓，使週四台股在調節賣壓出籠下開低震盪走低，盤中多方追價意願不大，各類股族群呈現修整態勢，近日強勢的台塑、台化、台塑化也都有較大幅度拉回，所幸尾盤台積電、鴻海以及台塑四寶等權值股出現大筆買單敲進使指數跌幅收斂，終場加權指數下跌 17.62 點或 0.181%，收在 9720.69 點，成交量能 877.21 億，較前一日縮減 410.5 億。技術面觀察，週四日 K 開低走低留下影線作收，量能再度縮至千億之下，顯示位階處在季線反壓附近多空方轉為觀望，整體而言，今日國際股市普遍呈現強彈後歇息狀況，短線台股呈現震盪整理格局。

選擇權分析

選擇權狀況觀察，今日買賣權成交狀況較平均，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.21 小幅降至 1.2，而 OI 最大量支撐壓力區維持在 9000~10000 點。此外，VIX 指數連六日下降，目前位階在 16.69，創 2018 年 10 月初以來新低。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多格局。 (永豐期貨研調)

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