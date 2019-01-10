【統一投信】CES展AI新應用熱炒 FANG+指數漲勢領先

2019 美國消費電子展（CES）於台灣時間 9 日在拉斯維加斯正式展開，人氣最熱絡的當屬各種 AI（人工智慧）在日常生活新應用的體驗館，而包括谷歌、亞馬遜、阿里巴巴、輝達、推特等科技大廠，也發布多款創新產品或服務，演示今年科技新趨勢。主辦單位美國消費技術協會（CTA）預測，今年美國零售消費類科技產品的收益將達到 3,980 億美元新高，預料各分類銷售額成長幅度最大的是影音串流服務增長 25%，其次為智能手錶、智能家居裝置也將增加 19%、17%。

各項創新在今年轉為爆發性的實質商機，就是基於 5G 技術發展成熟，今年進入商用階段，高頻速、高頻寬、低延遲的效能特點，讓 AI、智能家居、IoT 物聯網、自駕車等各項新應用加速發展，應用層面更擴大，成為下一波推動企業成長的新動能。

CES 展各項題材熱炒，投資人也將關愛焦點重新放在科技股上，例如最受歡迎的 AI 智慧聲控助理市場占比最高的兩大天王亞馬遜、谷歌，以及影音串流龍頭網飛等特別獲得青睞，帶動追蹤相關龍頭股的 NYSE FANG + 指數今年來漲幅 7.81%，大幅領先那斯達克（NASDAQ）指數漲幅 4.85%、標準 500（S&P 500）指數漲幅 3.12%，以及 MSCI AC 世界指數漲幅 2.55%。

統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，AI 發展多年來，生活中有很多活動背後已導入相關演算技術，AI 革新進程從第三波「感知 A I」，進展到第四波「自主 A I」，例如他跟老婆使用各自帳號透過網飛收看節目，當他登錄時，網飛會根據平日觀看習慣與喜好判斷，自動推播與做菜有關的節目，當他老婆登錄時，網飛則會改為推薦新聞相關節目，就好像每位用戶都擁有一位客製化的影片推薦員。

與此同時，根據用戶的反饋，網飛也能更進一步了解不同客戶族群的喜好，除了提供人工智慧深度學習的改善，也是自製影片內容的最佳市調來源。因為深度學習加上海量資料的協助，屢屢創造出膾炙人口的自製節目，並在今年開年一舉囊擴 5 項金球獎大獎，堪稱 AI 應用的最佳實績。

類似的「藉由提供服務取得海量訊息、訓練機器深度演算、進一步提供自主智慧服務」這樣的進程，持續發生在像是亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、蘋果、臉書等類型的公司，可預見的是，在 AI 新一波革新浪潮中，也是最有機會保持領先的前驅者。

（本文提及個股僅供說明之用，並無推薦之意）

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