巴西基金猛漲的三個關鍵

世界銀行表示，預計 2018 年巴西經濟增長 1.2%。對於 2019 年，該機構認為，假設巴西的財政改革很快付諸實施，消費和投資的復甦將抵消政府支出削減的影響，預計巴西經濟將增長 2.2%。 新聞來源: 新浪新聞 2019-1-9

2018 年美元計價巴西股市下跌 1.79%，在全球 91 個主要國家股市指數中，排名第 15，表現亮眼。今年以來，更是受到新總統上台的提振，以 9.21% 的漲幅居冠，而同樣屬於拉丁美洲的阿根廷與哥倫比亞股市，也分別居第 2 與 6 名。此時投資人不免擔心巴西股市會否複製去年走勢，一月大漲後便迎來接連下跌。「鉅亨買基金」認為相較去年，巴西股市有著美元轉弱與經濟數據好轉兩大優點，但投資人仍應考量自身風險屬性，巴西股票佔整體資產配置比重不應過高。

1. 巴西經濟數據逆勢上揚

巴西經濟領先指標率先上升

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期: 2019/1/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從去年以來，全球大部份國家經濟數據都在轉差（花旗全球主要國家驚奇指數由去年 1 月高點的 52.6 降至目前的 - 31.1，花旗新興市場驚奇指數則從去年 3 月高點的 39.5 降至目前的 - 15），但巴西卻是少數好轉的異類（製造業採購經理人指數從去年 6 月的 49.8 升高至 52.6）。去年年中罷工結束後，巴西工業信心便不斷升高，而消費者信心則是在選舉後一飛衝天，兩者的強勁表現都是巴西基本面改善的最好證據。

2. 景氣復甦，有利股市表現

經濟成長率與股市表現密切相關

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2019/1/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

經歷 2015 與 2016 年連續 8 個季度衰退後，巴西經濟成長率於 2017 年回到正增長，但 2017 年與 2018 年連續 2 年經濟成長率都低於 1.5%，強勁的經濟成長還未出現，巴西仍處於景氣復甦的早期。從上圖可看出，從 1997 年以來，巴西股市表現與經濟成長率走勢一致，當經濟成長率升高時，股市通常都表現優異。根據世界銀行與各家投資機構預估，今年巴西經濟成長率可望進一步升高至 2.2%-2.5%，有利股市表現。

3. 美元指數轉弱有利巴西股匯市

除了本身經濟數據強弱外，美元與原物料價格同樣是影響巴西股市表現的關鍵（巴西為重要原物料出口國）。根據「鉅亨買基金」研究，藉由美元期貨投機淨部位變化，可判斷美元指數的走勢。如下圖，當美元期貨投機淨部位觸頂後，美元指數往往跟隨來到期間高點。美元期貨投機淨部位於去年 11 月創下 40,513 口的高點後，已經緩慢下降至目前的 36,049 口，加上聯準會轉趨鴿派，美元指數轉弱機率較高。若美元指數回弱，除了直接有利巴西里爾兌美元匯率外，也會透過提振原物料價格方式，推升巴西股市（能源與原物料類股佔巴西股市權重近 33%）。

一致看多美元，美元指數轉弱機率高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採用指數如上表；資料日期：2019/1/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

分批買巴西，再加新興市場

在美國經濟數據轉差，但又不到經濟衰退的情形下，對於希望追求較高收益且願意承擔風險的積極型投資人，可持續分批佈局巴西基金，但佔整體資產配置比重不宜超過 10%，而穩健型投資人，則建議以整體新興市場股票型基金為配置重點。

鉅亨精選基金

>> 法巴百利達巴西股票基金 C (美元)

>> 貝萊德新興市場股票收益基金 A2 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30