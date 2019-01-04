拋棄鷹派傳統 達拉斯聯儲主席稱聯準會升息應暫停「幾個季度」

聯準會高官正在關注市場和全球經濟。即使是曾以鷹派傳統著稱的達拉斯聯儲主席，也在新近談話中呼籲暫停升息。

美東時間 3 日周四，達拉斯聯儲主席 Robert Kaplan 接受彭博採訪時表示，他在仔細關注市場，全球經濟增長在減速，對利率和經濟敏感的行業疲軟，金融環境收緊，這是他觀察到市場反映的三大問題，「它們也在影響我對貨幣政策的看法。」

Kaplan 認為，聯準會應該暫停升息，「要花一些時間了解這三個問題的深度和廣度」。他仍然認為，目前聯儲的政策利率還是對經濟增長略為寬鬆的。

「在這些問題解決以前，我們不應該在利率上有進一步行動。所以，我會擁護按兵不動，比如在今年前幾個季度。如果你問我我的基準情況，那就是根本不行動。」

Kaplan 說，10 月以來的信貸利差大幅擴大。他預計美國 GDP 增速會小幅下降。他認為聯準會未來多個月採取什麼樣的行動至關重要。

在另一大收緊貨幣舉措——縮減資產負債表規模（縮表）方面，Kaplan 比聯準會主席鮑威爾表現得更偏鴿派。

Kaplan 說，「如有必要」，聯準會應該對調整縮表持「非常開放」（very open）的態度。

「在縮減規模和步調方面，可能有很多事可以做。但除了說我們在非常、非常悉心地觀察它，我不想說別的，哪怕是猜測。」

而兩周前，鮑威爾還在聯準會會後的新聞發布會上明確表示，聯儲此前決定縮表處於自動駕駛狀態，「我沒有看到我們改變這點」。

Kaplan 擁有 2020 年、並非 2019 年的聯準會貨幣政策委員會 FOMC 的會議投票權。華爾街見聞注意到，達拉斯聯儲主席有鷹派傾向的傳統。2018 年年初，Kaplan 還被外界評為適度鷹派的高官，但此後他的立場逐漸模糊，到了 11 月，路透報導已經稱他為中間派了。

12 月聯儲會議被批不夠鴿派

兩周前，聯準會宣布 2018 年第四次升息，同時公布的利率預期點陣圖顯示，多數聯儲決策者將 2019 年的升息預期次數由三次降為兩次，按理說，這是一次鴿派但不悲觀的政策決議。

但在聯儲決議公布後十分鐘左右，三大美股指數盡數轉跌，公債利差收窄。在鮑威爾表示縮表步伐不變、縮表未明顯干擾市場後，當天道指振幅接近 900 點，收盤跌入熊市，和標普雙雙收創新低，2 年和 10 年期美債殖利率分別創四個月和七個月新低，5 年與 1、2、3 年期美債殖利率曲線全部倒掛。一些分析人士認為，這種反應顯示，市場認為聯儲還不夠鴿派。

而華爾街見聞會員專享文章《下調升息預期 市場反而被嚇趴？一文讀懂今年最關鍵的聯準會 FOMC 會議》指出，真正引發股市和債市異動的原因，可能無關「鴿鷹」，而是鮑威爾透露出「深深的不確定性」。比如他承認，2.5% 的現有政策區間上限已經觸及中性利率的預期區間下限，但也強調沒有人知道具體的中性利率應該在哪裡；他一再強調「政策並非出於預設模式，要聽數據對我們說什麼」，但也表明對升息的路徑和目的地更加不確定，因此「明年八次 FOMC 都有可能採取行動」。

市場預期聯準會 2019 年可能降息

本周三盤中，反映交易者對聯準會政策前景預測的美國公債近期遠期殖利率利差——六個季度和三個月美債遠期殖利率之差跌為負，為 2008 年 3 月以來首次。

聯準會經濟學家 2018 年曾指出，美債近期遠期殖利率利差是一項領先的指標。若它轉為負值，意味著市場認為「未來多個季度」貨幣政策會寬鬆，因為「他們預計決策者要對已發生的衰退或衰退的威脅做出回應」。

巧的是，同在周三，被視為最可靠衰退風向標的 3 個月與 10 年期美債利差跌至 18.6 基點，創後金融危機時代新低，幾乎只有 12 月 31 日日內高位的一半。



就在聯準會公布 12 月升息決定後，華爾街見聞首席經濟學家鄧海清在文章《聯準會終於「認慫」 中國貨幣政策空間徹底打開》中指出：

「此次聯準會無論鴿派還是鷹派，對於美國股市都難言利多。鴿派的結果已經顯而易見，而如果聯準會鷹派結果大機率更糟——在經濟下行周期的緊縮貨幣政策，對股市無疑更加致命。」