美股盤中─AT&T與摩根大通股價下跌 S&P 500一度跌回漲幅

在 AT&T 與摩根大通股價下跌的拖累下，S&P 500 跌回稍早漲幅，價位一度下跌。道瓊早場大漲近 200 點，亦大幅縮小漲幅。

台北時間 00:33

道瓊工業平均指數上漲 115.68 點或 0.49% 至 23903.13。

Nasdaq 指數上漲 47.32 點或 0.69% 至 6944.32。

S&P 500 指數上漲 10.22 點或 0.40% 至 2584.63。

AT&T 股價下跌逾 2%，為 S&P 500 中跌幅最大的股票之一，摩根大通下跌逾 0.5%。

今日稍早，美國股市上漲。中美貿易談判結束，氣氛似乎有所改善，為股市帶來利多。

華盛頓與北京的貿易協商於週三結束，美國農貿副部長 Ted McKinney 週三稍早說，他認為協商進展良好。

Caterpillar 股價上漲 0.5%。該公司在海外市場，業務龐大，被視為貿易指標股。

路透社報導，中美貿易談判中，有關採購美國農產品與商品及開放中國市場，均有所進展。

本週的協商，是川普與習近平於 12 月同意貿易休兵 90 天後，中美兩國官員首度進行的貿易談判。

分析師說，中國應可更快採取行動，與美國達成協議，避免進一步對經濟造成衝擊。他說，近來中國國內經濟轉差，可能別無選擇，只得與美國達成貿易協定，這對美國與全球股市均有利。

近來中美貿易談判氣氛改善，推升了股市走高。週二，道瓊自 11 月底以來，首度連三天上漲。

但投資人仍持續注意美國政府關門。惠譽評級公司週三警告，若關門持續，可能調降美國的 3A 信用評級。

週二晚間，川普總統針對移民與邊界安全發表演說，他強調美墨邊界圍牆的重要性，此一問題讓政府重新開門陷入僵局。