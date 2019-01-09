瓦城去年營收締新猷 今年再推第七個新品牌 展店總數上看30家

瓦城 (2729) 去年 12 月營收再創同期歷史新高，營收近 3.88 億元，年增 10.47%；全年營收則在新展店及同店業績成長加持下，推升全年營收達 43.01 億元，年增 4.72%，創歷史新高紀錄。瓦城表示，12 月份瓦城同店營收成長，主受惠於飲料、甜點點用率提升，加上 2018 下半年逐步拓展的外送業務亦推助同店業績增長。此外，集團於 12 月份，在台灣以及中國共新增 4 家門店—台灣新增【大心】、【1010 湘】各一家；於中國新開【大心】、【十食湘 Bistro】各一家。截至 2018 年 12 月底，全集團完成 19 家新展店，店數成長 17%，其中 4 家搭配商場計畫延至 2019 年 1 月份開幕，旗下品牌自有品牌總店數合計達 126 家。



展望後市，瓦城提到，預計於 2019 年 1 月 10 日開幕的微風南山，總面積達一萬六千多坪，將是台北地區新指標商場，而瓦城集團則受邀進駐【瓦城泰國料理】、【大心】、【時時香 RICE BAR】以及全新品牌【YABI KITCHEN】四品牌。



其中，瓦城指出，第七個自主研發的新品牌【YABI KITCHEN】，為主打匯聚星、馬、泰、港等跨國界的亞洲美味，將力助集團帶入更廣泛的新客層，與增添再一強勁的展店動能，而於集團「3368」策略下，2019 年展店力度將再提升，目標增加 25-30 家門店，帶領集團營運業績再攀新高峰。

