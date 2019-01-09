東森轉投資東森購物去年合併營收168億 稅後淨利成長49% EPS 5.78元

東森國際 (2614) 轉投資東森購物去 (2018) 年全年合併營收為 168 億元，稅後淨利達 5.8 億元，年成長 49%，每股盈餘 5.78 元。東森購物公布年終獎金發放標準，含每季績優獎金及年獎，年度最高可領 6.5 個月，薪水 41,000 元以下的基層員工，年資滿一年，考績甲等再加發 1 萬元獎金。



東森集團 2018 年在事業版圖上擴增，包括東森購物併購香港草莓網，正式邁向全球電商新里程碑，同時亦與自然美結盟，展開線上與線下強強結合，以嶄新的東森自然美，開創全球美妝保健行銷通路，東森購物成為金母雞，期望 2019 年續創佳績。



東森購物去年 12 月營收為 14.5 億元，年成長 32.7%。2018 年有兩大併購成為營收亮點，包括併購全球最大美妝跨境電商香港草莓網外，也與台灣本土老品牌自然美合作，擴展線下實體門市，首家旗艦店即入駐大直 ATT 4 recharge 商場，正式開展全球美妝市場布局；另外，去年也發行東森幣，從 8 月上線共發出價值 12 億東森幣，已有 3.4 億被使用，目前市面流通共有 3.5 億東森幣。



東森購物董事長王令麟表示，2019 年東森購物邁入 20 週年，因應快速擴張，針對電話行銷人員展開大規模徵才，北中南全台預計將徵才達 500 名，東森購物客服團隊中，年薪破百萬者占 33%。