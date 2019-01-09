【豐銀投顧】中美合作 恐慌退散

◆盤勢分析

別急，看到文章的標題，並不是筆者得到消息有關中美貿易大戰是不是有什麼進展或是合作。而是今天筆者想跟大家談談，最近中國、美國不約而同的做了一件事，使得全球股市的恐慌情緒下降。近期，中國調降存款準備率，而美國則是聯準會由鷹轉鴿。這二件事會同時使得全球的流動性增加，本來美國的非農就業人口大增應該會使得通膨增加進而使升息的機會增加，但是鮑威爾卻認為不擔心通膨升溫，反而還第一次表明會靈活調整貨幣政策。這也就是說，2019 年或許不能說是一個絕對的多頭年，但要說會出現大規模危機的可能性也不大。

筆者自己發明的「神奇動能」，今天動能並沒有很大的變化。但為何成交量放這麼大？應該有不少散戶今天進場。但今天進場一定是買股票嗎？那不一定，也有可能是今天把股票賣掉！很有可能是散戶見到反彈就把股票停損所致。今天筆者估計，期貨應該有不少散戶在佈空單，這是不智之舉。原因是今年雖然大家都知道有中美貿易大戰及美國景氣走弱的利空。但決定股市的並不是這些大家已知的事情，而是資金！前面說過現在中、美二大經濟體開始在「放水」，加上之前的大跌，放空的人早放賺了一大筆，在這邊很容易出現反彈走勢，況且還有延續的可能，何以在今天就先停損或放空呢？

更別說今天的 vix 恐慌指數已經降至近期，也就是從 10/11 大跌以來的最低點，若持續走低，對未來的行情雖不能說是大多頭行情，但至少不會出現之前無預警的超大崩盤走勢，投資人可以慢慢放心的操作。今天我們也帶 @家族進場佈局新的股票，預計這個行動會再持續下去。至於期貨的操作，筆者一樣認為應該要採取逢拉回做多的策略來佈局，萬萬不可見漲高不順眼就急著放空。指數剛開始復甦，就算不想做多，放空也討不到便宜，一方面是放空已經獲利不少了，空軍會暫時觀望。另一方面是近期並沒有其他的重大利空可能發生，又何必去冒險？祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師