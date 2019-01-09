【華冠投顧】大盤空方結構遭破壞 安全期看到封關前

#大盤短評：中長空，下降趨勢線突破同時站上 9737，週線 B 波機率成型，過年前安全期。

#盤勢分析

大盤再度大漲 200 點，而今天是夾帶 1258 億元的大量攻擊，同時站上下降趨勢線與 01/02 高點 9737 高點完成空頭結構破壞，皆下來到過年前配合營收公佈完畢的財報空窗期，盤勢進入安全期，而季線會是壓力的機會較小，較大的重壓會再半年線，不過還是要留意若有到半年線，會是停利的位置，而短線雖然進入安全期，但是盤勢震盪機會還是大，建議操作的資金比重不要超過五成。

#類股方面，三大指數今天大漲，但今天強勢股似乎不多，主因今天資金集中到了權值股身上，2330 台積電漲 2% 挑戰 215 反壓，3008 大立光也大漲 6% 站上季線，6505 台塑化也大漲 6% 挑戰季線，而族群則是被動元件盤中全面強彈最為亮眼，6173 信昌電一度亮燈、2327 國巨也一度大漲 7% 以上，但是整體籌碼還是亂，反壓重，提醒大家還是要避開。

【進出有據，無畏無懼】

【市場給我們多少，我們就賺多少】

【不要想著贏，要想著不能輸】

【做好 SOP，追求長期的穩定獲利】

【小賺小賠等待大賺】

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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