美股投資人寄望1月效應發威 重新喚醒牛市

在美股經歷大蕭條以來最慘烈的 12 月之後，投資人希望 1 月份過去的「優良傳統」，能夠在新的一年繼續發揮效用，幫助股市重回牛市節奏。

Matrixtrade.com 的創始人 Ed Matts 指出，自 1950 年以來，標普 500 指數在 1 月的平均漲幅為上漲 1.8%，而其他月份為平均上漲 0.7%。他表示，1 月漲得最多的原因在於投資人在年底賣股，以避免稅務損失，然後在 1 月重新買回帶來的反彈行情。

這種被稱為「元月效應」的股市傳統，在 1976 年被發現後，表現已逐漸減弱。但這不代表 1 月變得不重要，過去的經驗說明，當年第一個月的股市表現，和全年最終表現密切相關。

Matts 指出，1 月份的表現與全年剩餘時間相比，相關係數約 0.25，是個有意義的相關程度。相較之下，其他月份的關連性顯著下降，只有 0.016。

上週美股開盤之初，市場上可能對元月效應的期望並不高，但上週五的強彈，提振了投資人的熱情，相信元月效應可能正在發生。

今年 1 月變數增多

但 State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 持不同看法，他認為今年 1 月可能會有所不同。他表示，在 2018 年底，市場見到很多強烈的信號，歷史不足以盡信，今年看看元月效應會否成立將很有趣。

去年 1 月標普 500 指數上漲 5.6%，但全年收跌 6.2%，道瓊指數下挫 5.6%，都不符 1 月效應的預測。尤其去年 12 月標普跌 9.2%，道瓊挫 8.7%，是 1931 年以來，兩大指數表現最差的 12 月，完全不符歷史走勢。

Arone 指出，2019 年 1 月市場面臨著不同尋常的不確定性，讓人有足夠理由質疑 1 月的可能表現。

今年的獨特，從開年之初就能感覺到，多年以來，投資人首度預測聯準會有可能在年底前降息，而不是升息。美中兩大經濟體的貿易衝突，有可能顛覆美國企業投資及全球供應鏈運作，美國政府部分關門，也讓人懷疑美國能否進展順利，完成基本的任務，像是能否履行基本職能，像是通過預算或避免違反債務上限。

Arone 表示，可喜的是，接下來會進入財報季，這也有助投資人了解緊縮的貨幣政策和貿易爭端，如何改變公司對未來成長的預期。