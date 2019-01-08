美股巨震環境中如何防禦？這是高盛的看法

儘管標普 500 大盤已從 12 月 24 日平安夜的 52 周新低反彈了近 9%，一些華爾街主流大行分析師依舊沒有放棄謹慎態度。

高盛首席美股策略師 David Kostin 在上周五（1 月 4 日）發給客戶的研報中建議，儘管 2019 年美股有大幅增長的可能性，投資者還是需要小心謹慎，挑選在經濟環境不確定時表現更好的個股。

其研報稱，考慮到 2019 年美國經濟增速將下調 1 個百分點後，今年的平均年度 GDP 增速約為 1.9%，通常代表會有正向的股市回報。美股現有的低估值也將帶來向上動能，預計 2019 年底的標普 500 目標點位是 3000 點，略高於華爾街的中位數預期 2980 點，較上周五收盤上漲 18%：

我們的基線場景是美國經濟擴張持續，每股盈利 EPS 增速為 6%，標普 500 本益比為 16 倍。當 GDP 增速放慢不足 2 個百分點時，1930 年以來的歷史數據顯示，標普指數有 81% 的機會獲得正回報。

但在交易波動、整體現金配置較低、中國等主要經濟體經濟增速放緩、蘋果公司率先下調營收指引等大背景下，高盛建議投資者增加組合的防禦性，持有更高質量的個股：

「安全邊際」更高的企業條件包括：資產負債表強勁、非零的股息分紅、有限的對沖基金部位等。估值比較安全的指標是：當盈利大幅下降時，個股還可以交投在不到歷史中位數估值的 10% 溢價水平。

此外，由於美國 3 個月期公債殖利率已屬健康，投資者可以適當增加現金配置，目前這一配置比例處於 30 年低位。

據彭博社援引研報中給出的幾大個股配置建議，聯邦快遞、UPS、IBM、美國最大連鎖藥店 Walgreens Boots Alliance、美國最大藥品批發商 AmerisourceBergen、食品巨頭 Tyson Foods、CH Robinson 全球物流有限公司、Essex 房地產投資信託公司等都榜上有名。

曾發布了著名「滾動熊市」預測的摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson，也對美股持謹慎觀點。他認為，近兩周的上漲並不能代表新一年美股已安全無憂。投資者應該等待未來企業四季報期傳遞出的市場底部信號，並看看聯準會是否會將「鴿派言論」落實成「鴿派行動」：

從估值、市場情緒和倉位布局來說，雖然我們對股市已不如一年前那麼悲觀，但希望逢低買入的投資者意識到，蘋果的營收預警和美國製造業數據下跌可能是新一輪負面消息的開始，上述兩件負面新聞不太可能是孤立事件。

因此 Wilson 認為，標普 500 大盤很難延續超過 2600-2650 點的上漲趨勢，這一區間目前已變成市場阻力位。只有聯準會停止升息和（/ 或）停止縮表才算鴿派行動落實，在企業盈利和經濟數據等潛在負面增量資訊拖累下，美股難言已經築底成功，甚至可能重新測試 12 月 24 日觸及的底部位，

觀察可知，上述兩位大行首席策略師的觀點，與新年伊始呼籲「超底美股」的其他言論形成鮮明對比。華爾街見聞曾提到，12 月非農數據意外大增，疊加鮑威爾稱將「耐心升息」，成為分析師躁動起來的關鍵因素：

Oppenheimer＆Co 技術分析師 Ari Wald 稱，預計未來數周會出現熊市反彈，而新的牛市會在未來數月乃至數季逐漸成型。近期的下跌是長期牛市中的周期性熊市，而拋售壓力很快就會消失。

花旗美股首席策略師 Tobias Levkovich 也認為，現在是回歸美股的好時機。標普自 9 月高點跌近 20%，令股票不再是成本昂貴的資產。美銀美林牛熊指標已經跌至 1.8，接近「極度悲觀」，觸發了風險資產的買入信號，為 2016 年 6 月英國退歐以來首次。從 2000 年以來的經驗來看，每次買入信號被觸發後，全球股市在未來三個月的平均漲幅達到 6.1%。

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 仍在呼籲買進，因大型養老金基金正在買入股票。他認為，散戶投資者往往被認為是市場的反向指標。通常來說，散戶往往在氣勢高漲時買進，在恐慌時期賣出。而在大型共同基金趁機超低買入後，往往能實現正收益。